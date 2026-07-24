Apertura americana: ¡El Nasdaq cae a mínimos de un mes! La geopolítica golpea al trade de IA

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una última sesión moderada de la semana, mientras los inversionistas enfrentan obstáculos geopolíticos, un aumento de las expectativas de inflación y crecientes preocupaciones por el posicionamiento concentrado en torno al gasto de capital en inteligencia artificial. A pesar de algunos resultados corporativos positivos, como los de Intel, persiste un mayor escepticismo sobre si las valorizaciones actuales del mercado reflejan adecuadamente los riesgos macroeconómicos subyacentes.

Los futuros del Nasdaq 100, US100, lideran las caídas de hoy con un retroceso del 1,4% y actualmente están poniendo a prueba un soporte importante representado por la media móvil exponencial de 100 días. Los futuros del S&P 500 y del Russell 2000 registran movimientos más moderados en comparación con el Nasdaq, fuertemente expuesto al sector tecnológico, con el US500 subiendo un 0,25% y el US2000 avanzando un 0,2%, mientras que la resistencia de los futuros del Dow Jones, US30, con un alza del 0,1%, refleja la rotación de capital hacia compañías más tradicionales.

Volatilidad en los sectores del Nasdaq 100, con el tecnológico como el principal perdedor. Fuente: XTB Research

Al mismo tiempo, aumentan las preocupaciones por el posicionamiento, ya que los niveles extremadamente bajos de correlación están provocando el cierre de operaciones de dispersión de volatilidad. Junto con la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses sobre 60 economías, los participantes del mercado continúan actuando con cautela ante posibles impactos macroeconómicos, en un contexto de primas de riesgo históricamente reducidas.

Las 10 mayores alzas y caídas del Nasdaq 100. Las compañías de infraestructura de IA registran las mayores pérdidas. Fuente: xStation5

Análisis técnico: US100, futuros del Nasdaq

Los futuros del Nasdaq 100 están poniendo a prueba una zona técnica crítica alrededor de los 28.320 puntos, cotizando directamente sobre la EMA de 100 días, situada en 28.389 puntos, y el soporte horizontal local ubicado en 28.409 puntos. El índice enfrenta una presión vendedora persistente después de romper por debajo de la EMA de 10 días, situada en 29.050 puntos, y de la EMA de 30 días, ubicada en 29.394 puntos.

Una ruptura sostenida por debajo de esta zona de soporte clave podría desencadenar caídas más profundas hacia niveles estructurales inferiores. Sin embargo, si los compradores logran defender esta media móvil de largo plazo, un rebote podría apuntar inicialmente a la resistencia situada en el retroceso de Fibonacci del 23,6%, cerca de los 28.966 puntos. Con el RSI en 38,7, el impulso bajista continúa dominando, aunque el indicador se aproxima al territorio de sobreventa.

Fuente: xStation5

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