International Airlines Group (IAG) acaba de presentar sus cuentas correspondientes al segundo trimestre y al primer semestre del año, comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo aéreo, que integra a British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, ganó 1.033 millones de euros entre enero y junio, un 20,6% menos que en el mismo periodo de 2025, lastrado por el encarecimiento del combustible tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado febrero. Es la primera vez que el impacto pleno del conflicto se refleja en un trimestre completo, y la compañía ha aprovechado la publicación para rebajar su previsión de crecimiento de capacidad para todo 2026 hasta un nivel plano. Tras la presentación, las acciones de IAG se posicionan en la zona bajista del Ibex 35. ¿Qué hay detrás de las cifras?

Cifras clave de los resultados de IAG

Primer semestre de 2026

Ingresos totales: 16.064 millones de euros, +1% interanual, apoyados en la fortaleza del negocio de pasaje

Ingresos por pasaje: 14.082 millones de euros, +2,3%

Ingresos de carga: 570 millones de euros, -9,4%, afectados por cancelaciones de vuelos hacia Oriente Medio

Beneficio de explotación (estatutario): 1.608 millones de euros, -14,4%; margen operativo 10,9%

Beneficio antes de impuestos: 1.417 millones de euros, -18,8%

Beneficio neto después de impuestos: 1.033 millones de euros, -20,6% (frente a 1.301 millones en el primer semestre de 2025)

Coste de combustible: 3.956 millones de euros, +12,3% (+433 millones), con una ganancia de 769 millones por coberturas ya contratadas

Pasajeros transportados: 58 millones, +0,2%; coeficiente de ocupación +0,9 puntos, hasta el 85%

Deuda neta: 4.692 millones de euros, reducida en más de 1.200 millones desde cierre de 2025; liquidez total de 11.873 millones

Segundo trimestre de 2026 en solitario

Ingresos: 8.883 millones de euros, prácticamente estables (+0,2% interanual)

Beneficio de explotación antes de partidas excepcionales: 1.410 millones de euros, frente a 1.680 millones en el segundo trimestre de 2025 (-16%), pero por encima del consenso de analistas de 1.370 millones.

Beneficio de explotación estatutario (tras cargos de reestructuración): en torno a 1.257-1.260 millones de euros, cifra que algunos medios han comparado —de forma poco homogénea— con el mismo consenso de 1.370 millones para hablar de un “fallo” frente a expectativas.

Coste de combustible y derechos de emisión: +23% interanual, el principal lastre del trimestre

Beneficio neto después de impuestos: 732 millones de euros, frente a unos 1.100 millones en el segundo trimestre de 2025 (caída de en torno al 35%)

Resultado por aerolíneas (primer semestre 2026):

British Airways: 1.018 millones de euros, +70 millones (+7% aprox.), la única marca que mejoró su contribución

Iberia: 526 millones de euros, -38 millones (-7%), con el mayor margen operativo del grupo (13,5% en el semestre, aunque cayó al 17,3% en el segundo trimestre en solitario “ya con el pleno impacto de Irán”

Vueling: 46 millones de euros, frente a 95 millones un año antes (reducción de más de la mitad)

Aer Lingus: entró en pérdidas de 34 millones, frente a un beneficio de 80 millones en el primer semestre de 2025

IAG Loyalty: 274 millones de euros, en crecimiento

Level: 27 millones de euros, frente a 18 millones en 2025

Los resultados del segundo trimestre de IAG caen a nivel interanual

La comparación secuencial en aerolíneas está fuertemente condicionada por la estacionalidad: el primer trimestre es sistemáticamente el más débil del año y el segundo se beneficia ya del arranque de la temporada alta de verano. En el caso de IAG, estas son las principales métricas:

Ingresos: 8.883 millones de euros en el segundo trimestre frente a los 7.181 millones del primer trimestre (+23,7%)

Beneficio de explotación antes de excepcionales: 1.410 millones frente a 351 millones, es decir, se ha cuadruplicado (+301%), reflejo del salto estacional típico del sector

Margen operativo antes de excepcionales: 15,9% en el segundo trimestre frente al 4,9% del primero, una mejora de casi 11 puntos porcentuales

Beneficio neto después de impuestos: 732 millones frente a 301 millones, +143,2%

Beneficio de explotación estatutario: en torno a 1.257 millones frente a 351 millones (en el primer trimestre no hubo partidas excepcionales, según la propia compañía)

Deuda neta: subió ligeramente de 4.183 millones (cierre de marzo) a 4.692 millones (cierre de junio), aunque sigue muy por debajo de los 5.948 millones con los que cerró 2025.

El salto trimestral es, por tanto, sobre todo un efecto de calendario del negocio aéreo y no debe leerse como una “aceleración” del negocio; la comparación interanual, es decir, entre el segundo trimestre de 2026 y el segundo trimestre de 2025, con caídas de doble dígito tanto en el beneficio operativo ajustado (-16%) como en el neto (-35%), es la que mejor refleja el verdadero deterioro provocado por el combustible en las cuentas de IAG.

IAG rebaja su previsión del coste de combustible

IAG ha rebajado su previsión de coste total de combustible para el año a un rango de 8.300-8.600 millones de euros, frente a los 9.000 millones que había anticipado en la presentación del primer trimestre y muy por encima de los 7.400 millones presupuestados antes del estallido del conflicto. Según la curva de combustible del 27 de julio, la cifra sería 300 millones inferior a la prevista a finales de junio y 400 millones menor que en mayo, señal de que la presión de precios empieza a moderarse. El grupo mantiene cubierto el 70% de su consumo para lo que resta de año y calcula haber recuperado ya cerca del 60% del sobrecoste del combustible mediante subidas de tarifas y ajustes de costes.

Además, IAG ha confirmado que su oferta de asientos-kilómetro se mantendrá estable en 2026 respecto a 2025, un recorte frente a la previsión de crecimiento de en torno al 1% manejada tras el primer trimestre (que a su vez ya suponía una rebaja desde el 3% de febrero). En este sentido, Iberia es la única aerolínea del grupo que crecerá en capacidad este año (+4%), mientras Vueling la reducirá un 3% y Level un 10%.

Más allá de la presentación de resultados, la aerolínea también ha detallado el coste del expediente de regulación de empleo voluntario que Iberia pactó con los sindicatos el 30 de marzo: una provisión de 114 millones de euros, correspondiente a la salida de 996 empleados (tierra, tripulación de cabina y pilotos), con condiciones de entre el 80% del salario bruto en prejubilaciones y 35 días de indemnización por año trabajado para los menores de 60 años. British Airways sumó otros 35 millones en costes de reestructuración. Ambas partidas explican la brecha entre el beneficio operativo “antes de excepcionales” del grupo y el resultado operativo estatutario del semestre. Además, IAG continúa con la devolución de hasta 1.000 millones de euros de caja excedentaria a los accionistas, que la compañía espera completar antes de finales de febrero de 2027, tal y como reiteró tras el primer trimestre.

Opinión de XTB España sobre los resultados de IAG

Los resultados de IAG confirman que la aerolínea sigue siendo, con diferencia, la más rentable de las tres grandes europeas, muy por delante de Lufthansa y Air France-KLM, que ya cerraron el primer trimestre en pérdidas, pero también dejan claro que el shock de Oriente Medio ha dejado de ser un riesgo de cola para convertirse en un lastre estructural sobre la cuenta de resultados de todo 2026. Que el coste del combustible haya subido un 12,3% en el semestre y un 23% en el segundo trimestre en solitario, obligando a recortar dos veces en cuatro meses la previsión de crecimiento de capacidad (del 3% inicial al 1% en mayo y ahora a plano), revela hasta qué punto la compañía ha tenido que sacrificar crecimiento por rentabilidad. Lo relevante, sin embargo, es que el grupo mantiene el margen operativo dentro de su rango objetivo del 12%-15% (aunque en la parte baja) y ha sido capaz de recuperar en torno al 60% del sobrecoste vía tarifas, lo que demuestra un poder de fijación de precios que sus rivales continentales no tienen. La revisión a la baja del coste de combustible anual, de 9.000 a 8.300-8.600 millones en apenas tres meses, es además una señal de que lo peor del pico de precios podría haber quedado atrás, algo que el mercado parece no haber valorado suficientemente en la reacción bajista de hoy.

El otro elemento que merece una lectura detenida es la creciente divergencia entre las marcas del grupo. British Airways ha sido la única aerolínea capaz de aumentar beneficios en el semestre, apoyada en su exposición a las rutas transatlánticas y premium, mientras que Iberia, pese a seguir siendo la más rentable en términos de margen, ha visto caer su beneficio un 7% y ha tenido que asumir el coste de un ajuste de plantilla de casi 1.000 empleados; Vueling ha perdido más de la mitad de su beneficio operativo y Aer Lingus ha entrado directamente en pérdidas. Esta dispersión no es casual: penaliza más a los negocios de corto radio y ocio, expuestos a una competencia feroz en precios que impide trasladar el encarecimiento del queroseno, frente al margen de maniobra que sí tienen el largo radio y las cabinas premium. Para IAG, esto plantea una disyuntiva estratégica de fondo: si el diferencial entre BA/Iberia y Vueling/Aer Lingus se mantiene o se amplía, la pregunta que tarde o temprano tendrá que responder el consejo es si el modelo multimarca sigue creando valor o si conviene concentrar capital e inversión en las unidades que realmente sostienen el resultado del grupo.

Cotización de las acciones de IAG

Las acciones de IAG cotizan actualmente con una caída del 0,9%, en los 5,08 euros, tras la presentación de sus resultados trimestrales. IAG se encuentra hoy entre los cinco valores más castigados del Ibex 35, pese a que en el conjunto del año mantiene un incremento bursátil del 6,8%. El mercado está penalizando la revisión a la baja de la guía de capacidad y la confirmación de que el impacto del combustible será mayor de lo previsto inicialmente, aunque la propia cifra de beneficio operativo ajustado batiera el consenso.

Fuente: Plataforma de XTB

En lo que llevamos de año, las acciones de IAG suben más de un 6%.

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