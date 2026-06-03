Apertura americana: ¿Hora de una corrección?

Siguiendo los pasos de los índices bursátiles europeos, que hoy cotizan a la baja, el S&P 500 (-0,5%) y el NASDAQ Composite (-0,7%) abrieron en terreno negativo. Esta debilidad puede atribuirse en parte a la renovada escalada del conflicto en Oriente Medio, aunque la actividad previa a la apertura no sugería que el sentimiento de los inversores se hubiera deteriorado significativamente por ello.

En las últimas horas, un aeropuerto en Kuwait fue atacado y el espacio aéreo de Baréin también fue violado. Según los informes, estas acciones serían una represalia por los ataques estadounidenses. La probabilidad de que ambas partes alcancen un acuerdo que permita la reapertura permanente del Estrecho de Ormuz ya en junio está disminuyendo; los mercados asignan actualmente alrededor de un 20% de probabilidad a dicho escenario. Esto está provocando un nuevo repunte en los precios del crudo, con el WTI cotizando actualmente por encima de los 96 dólares por barril, un aumento del 10% desde el inicio de la semana.

Mientras tanto, una serie de empresas dentro del sector más amplio de la IA continúan su racha alcista. Entre los valores más destacados se encuentran Intel (+5,9%), Marvell (+4,4%), Iren (+3,2%) y AMD (+1,7%). El precio de las acciones de Marvell ha subido ya más de un 35% en comparación con la apertura del martes. Este repunte está impulsado en parte por los elogios del CEO de Nvidia, Jensen Huang. En un escenario en Taipéi junto al director ejecutivo de Marvell, Huang prácticamente designó a la compañía como la próxima cuyo valor alcanzará un billón de dólares.

Figura 1: Ganadores y perdedores en el Nasdaq 100 (03.06.2026)

Fuente: XTB Research, 03.06.2026

Aun así, el sector tecnológico parece estar lastrando a los índices más amplios hoy.

Figura 2: Rendimiento sectorial en el Nasdaq 100 (03.06.2026)

Source: XTB Research, 03.06.2026

Fuente: XTB Research, 03.06.2026

Esto no cambia el hecho de que el sentimiento positivo en torno al desarrollo de la IA ha sido mucho más que un viento de cola para las espectaculares ganancias del mercado estadounidense este año: ha sido esencialmente su único motor. Según un análisis de Goldman Sachs, al excluir las empresas del ecosistema más amplio de la IA, el S&P 500 se encuentra actualmente plano respecto al inicio del año. Con ellas incluidas, está experimentando uno de sus periodos más fructíferos en décadas.

Añadiendo combustible a unos mercados sobrecalentados está la OPV de SpaceX, que se ha convertido en un tema dominante en los debates en línea en los últimos días. La gira de presentación para inversores comienza esta semana, con el debut oficial en bolsa programado para el 12 de junio. La empresa pretende recaudar aproximadamente 74.000 millones de dólares del mercado, apuntando a una asombrosa valoración total de 1,75 billones de dólares. Hoy hay pocas dudas de que será la mayor OPV de la historia. Según informes recientes, SpaceX planea fijar el precio de la oferta en 135 dólares por acción, con hasta un 30% del total de acciones reservado para inversores minoristas.

Análisis técnico del Nasdaq 100

Fuente: xStation, 03.06.2026

El precio continúa moviéndose dentro de un canal ascendente pronunciado y dinámico establecido tras el rebote desde los mínimos de finales de marzo de 2026. Después de alcanzar nuevos máximos históricos, el precio está actualmente poniendo a prueba el límite inferior de este canal, intentando mantener esta línea de tendencia crucial. El RSI (14) se mantiene en un elevado nivel de 79,1 puntos, lo que confirma una condición de mercado fuertemente sobrecomprado y justifica un posible enfriamiento del sentimiento. Aunque la estructura de medio plazo sigue siendo inherentemente alcista, la presión actual sobre la banda inferior del canal, combinada con la significativa distancia entre el precio y la media móvil exponencial de 50 días (EMA 50, alrededor de 28.105 puntos), aumenta el riesgo de una corrección más profunda. Si el límite inferior del canal se rompe de forma decisiva y el mercado entra en una fase más amplia de toma de beneficios, el primer punto de referencia clave y soporte objetivo será el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% (alrededor de 28.645 puntos).

Noticias de empresas

Marvell Technology (MRVL.US): Las acciones de la compañía se dispararon después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, sugiriera en una conferencia en Taiwán que Marvell podría convertirse en “la próxima empresa del billón de dólares”. Nvidia trabaja estrechamente con Marvell en el diseño de infraestructura de red para IA.

GameStop (GME.US): La acción cotiza casi un 8% al alza hoy tras el anuncio de unos resultados muy sólidos del primer trimestre. Las ventas netas aumentaron en más de 100 millones de dólares hasta 835 millones, impulsadas en gran medida por cartas coleccionables, juguetes y artículos de colección, que representaron el 42% de los ingresos y registraron un fuerte crecimiento interanual.

GitLab (GTLB.US): La reacción del mercado a los resultados de GitLab fue menos favorable (-5,9%). La empresa anunció un drástico programa de reestructuración denominado “Act Two”. La firma despedirá a aproximadamente 350 personas, o el 14% de su plantilla global, y se retirará de operaciones en 22 países. El CEO Bill Staples explicó la medida como una transición hacia la “era de los agentes de IA”.