Protección arancelaria desde julio: El recorte a la mitad de las cuotas de importación y el aumento del arancel al 50% impulsan la recuperación del mercado europeo.

Igualdad con el CBAM: El pago obligatorio por CO₂ importado (vigente desde este 2026) frena la competencia desleal de fabricantes fuera de la UE.

Más allá de sus resultados financieros del segundo trimestre del 2026, presentados la semana pasada, las acciones de Acerinox y ArcelorMittal están ganando tracción de cara a los próximos meses. ¿Qué puede impulsar a ambas compañías?

Las previsiones impulsan a las acciones de Acerinox y ArcelorMittal

Los resultados de Acerinox y ArcelorMittal gustaron a los inversores. Sin embargo, tenemos que ir más allá de las cifras del segundo trimestre. En concreto, las directivas tanto Acerinox como ArcelorMittal emitieron una opinión positiva sobre sus resultados para el tercer trimestre de este 2026. ArcelorMittal afirmó que las entregas de acero en Europa se mantendrán estables o que serán incluso ligeramente superiores a las del segundo trimestre, mientras que Acerinox espera un EBITDA ligeramente superior al del segundo trimestre (176 millones de euros).

Aunque no parece que estas previsiones sean espectaculares, hay que resaltar la caída de la actividad que se suele producir en el periodo de verano en este sector y que afecta a ambas compañías, por lo que la demanda se está recuperando hasta tal punto que este año no habrá estacionalidad.

Como puede observarse en el gráfico superior, con ArcelorMittal como ejemplo,

De hecho, se puede extrapolar al segundo semestre al completo.

¿Qué está ayudando a recuperar la demanda?

Aunque no podemos achacar esta recuperación únicamente a estos dos factores, sin duda tienen una influencia importante. Hablamos del CBMA y los aranceles.

En primer lugar, el CBMA es el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera. Las siderúrgicas europeas pagan por cada tonelada de CO2 que emiten a través del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (algo muy comentado entre las empresas automovilísticas). Por ello, para que las empresas europeas no partan con desventaja en el mercado europeo frente a las chinas o de otras regiones, se establece el CBMA. De esta forma, los importadores deben comprar certificados de carbono equivalentes al precio que habrían pagado si el acero se hubiera producido aquí en Europa. Este mecanismo se ha puesto en marcha desde comienzos de este año, por lo que en el 2026 las fabricantes europeas se ven beneficiadas por ello y sus fuerzas se ajustan con respecto a los competidores externos de la UE.

Por otro lado, los aranceles al acero ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero sin duda tienen un efecto importante porque se redujo casi a la mitad la cuota a partir de la cual se empiezan a aplicar los aranceles. Además, también hay que señalar el incremento del arancel del 25% al 50%. Estos aranceles ya se conocen desde hace tiempo, pero fue el 1 de julio de este año cuando entraron en vigor.

Por tanto, aunque el mercado ya había descontado parte del efecto que generarían estas dos medidas, la mejora general de las cifras está animando aún más al mercado y se empieza a apostar por una recuperación del mercado acerero a nivel internacional.

Las acciones de Acerinox y ArcelorMittal suben un 41% y un 60% respectivamente en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Acerinox o ArcelorMittal?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acerinox (ACX1.ES) y ArcelorMittal (MTS.ES) para invertir en ambas compañías. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.