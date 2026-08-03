Los alcistas vuelven a depositar su fe en los comentario de Trump 🚨

Los futuros en Wall Street inician la semana con una mayor propensión al riesgo: el S&P 500 y el Nasdaq 100 suben entre un 0,8% y un 0,9%, mientras que el Dow Jones apunta a un alza de hasta 600 puntos en las operaciones previas a la apertura.
Los riesgos geopolíticos siguen llamando la atención de los inversores: La guerra en Oriente Medio en el foco
El principal motor de este repunte es el cambio de enfoque, alejándose del riesgo geopolítico: Trump anunció la cancelación del ataque planeado contra Irán después de que Teherán y otros países de la región solicitaran su suspensión a cambio de un acuerdo preliminar.
El petróleo es el que más ha reaccionado: el WTI cae entre un 7% y un 9%, y el Brent entre un 5% y un 6%, a medida que los inversores reducen la prima de riesgo asociada a la escalada militar en el estrecho de Ormuz.
El factor determinante, sin embargo, es ambiguo: Irán, según Al Mayadeen, ha rechazado la última propuesta estadounidense e insiste en que el estrecho no se abrirá por completo hasta que termine la guerra, a pesar de que Washington ha ofrecido una concesión respecto al cierre de la ruta marítima del sur.
Trump afirma que las conversaciones con Irán comenzarán el lunes, pero Teherán niega que se hayan programado negociaciones formales, lo que genera incertidumbre sobre si se logrará algún progreso real.
Israel está manifestando su disposición a actuar de forma independiente si considera que Irán representa nuevamente una amenaza para su seguridad, lo que está atenuando la euforia del mercado a pesar de la caída de los precios del petróleo.
Como resultado, los sectores con mejor desempeño son aquellos sensibles a la caída de los costes energéticos y al optimismo en los mercados: comercio electrónico (Amazon +5,3%), comunicaciones/internet (Alphabet +3,6%) y parte del sector industrial (Boeing +3,9%). El Nasdaq también se ve impulsado por Microsoft (+4,45%) y Salesforce (+3,5%).
El sector energético es el que peor se comporta (Chevron cae un 1,3% debido al descenso de los precios del petróleo), al igual que parte de los sectores de salud y tecnología de hardware: Johnson & Johnson (-1,15%), Apple (-1,14%) y Nvidia (-0,95%) lastran el índice industrial. En el Nasdaq 100, todo el sector de memorias está en caída libre (Micron -5,9%, SanDisk -5,4%), así como el de semiconductores (NXP -6,2%, Qualcomm -2,4%).
Noticias de compañías
- Amazon.com (AMZN.US) ha alcanzado un nuevo récord: sus acciones han subido más del 5% y, por primera vez, su capitalización bursátil ha superado los 3 billones de dólares, convirtiéndose en una de las empresas con mejor rendimiento de la sesión.
- AstraZeneca (AZN) ha caído más del 4%, mientras que Bristol-Myers Squibb (BMY) ha subido más del 5% tras las informaciones publicadas en el Financial Times sobre negociaciones de fusión que podrían crear un grupo farmacéutico valorado en unos 400.000 millones de dólares.
- ArcelorMittal (MT) ha subido más del 2% tras el anuncio de la ampliación de su colaboración tecnológica con Microsoft (con Azure como base para la modernización de sus plantas), lo que también ha impulsado al alza el precio de las acciones de Microsoft.
- Alibaba (BABA) ha subido un 4% tras la presentación de su nuevo modelo de IA, Qwen3.8-Max, uno de los más potentes de su cartera, cuyo lanzamiento oficial está previsto para la próxima semana.
- Marriott International (MAR) registra una caída superior al 4,8% tras unos ingresos en el segundo trimestre inferiores a lo esperado (7.070 millones de dólares, frente a una estimación de consenso de 7.200 millones), lo que se atribuye a una caída del 43% en el RevPAR en Oriente Medio debido al conflicto, si bien la compañía ha revisado al alza sus previsiones de RevPAR para todo el año.
- eBay (EBAY) cae más del 3% después de que Wells Fargo rebajara su recomendación a «infraponderar» ante la preocupación por el impacto de la adquisición de Depop en los resultados de 2027, mientras que Circle Internet Group (CRCL) baja entre un 5% y un 6% tras una rebaja de Morgan Stanley en un contexto de perspectivas más débiles para USDC.
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