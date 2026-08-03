Los alcistas vuelven a depositar su fe en los comentario de Trump 🚨

Los futuros en Wall Street inician la semana con una mayor propensión al riesgo: el S&P 500 y el Nasdaq 100 suben entre un 0,8% y un 0,9%, mientras que el Dow Jones apunta a un alza de hasta 600 puntos en las operaciones previas a la apertura.

Los riesgos geopolíticos siguen llamando la atención de los inversores: La guerra en Oriente Medio en el foco

El principal motor de este repunte es el cambio de enfoque, alejándose del riesgo geopolítico: Trump anunció la cancelación del ataque planeado contra Irán después de que Teherán y otros países de la región solicitaran su suspensión a cambio de un acuerdo preliminar.

El petróleo es el que más ha reaccionado: el WTI cae entre un 7% y un 9%, y el Brent entre un 5% y un 6%, a medida que los inversores reducen la prima de riesgo asociada a la escalada militar en el estrecho de Ormuz.

El factor determinante, sin embargo, es ambiguo: Irán, según Al Mayadeen, ha rechazado la última propuesta estadounidense e insiste en que el estrecho no se abrirá por completo hasta que termine la guerra, a pesar de que Washington ha ofrecido una concesión respecto al cierre de la ruta marítima del sur.

Trump afirma que las conversaciones con Irán comenzarán el lunes, pero Teherán niega que se hayan programado negociaciones formales, lo que genera incertidumbre sobre si se logrará algún progreso real.

Israel está manifestando su disposición a actuar de forma independiente si considera que Irán representa nuevamente una amenaza para su seguridad, lo que está atenuando la euforia del mercado a pesar de la caída de los precios del petróleo.

Como resultado, los sectores con mejor desempeño son aquellos sensibles a la caída de los costes energéticos y al optimismo en los mercados: comercio electrónico (Amazon +5,3%), comunicaciones/internet (Alphabet +3,6%) y parte del sector industrial (Boeing +3,9%). El Nasdaq también se ve impulsado por Microsoft (+4,45%) y Salesforce (+3,5%).

El sector energético es el que peor se comporta (Chevron cae un 1,3% debido al descenso de los precios del petróleo), al igual que parte de los sectores de salud y tecnología de hardware: Johnson & Johnson (-1,15%), Apple (-1,14%) y Nvidia (-0,95%) lastran el índice industrial. En el Nasdaq 100, todo el sector de memorias está en caída libre (Micron -5,9%, SanDisk -5,4%), así como el de semiconductores (NXP -6,2%, Qualcomm -2,4%).

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