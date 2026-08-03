Las acciones de Solaria caen más de un 5% en la sesión de hoy. ¿Qué está ocurriendo?

- Las acciones de Solaria caen con fuerza
- Acciona Energía arrastra al sector
- Las acciones de Solaria están en negativo en el año a pesar de haber acumulado una subida del 40%
- Las acciones de Solaria caen con fuerza
- Acciona Energía arrastra al sector
- Las acciones de Solaria están en negativo en el año a pesar de haber acumulado una subida del 40%
Las acciones de Solaria caen más de un 5% y arrastra al resto de empresas renovables. El sector está sufriendo hoy un duro varapalo después de que el viernes Acciona Energía presentara unos resultados que no gustaron nada al mercado. ¿Por qué arrastra a todo el sector?
Las acciones de Solaria caen con fuerza
A la espera de que Solaria presente sus cifras del segundo trimestre del año, los números de Acciona Energía preocuparon al mercado. No se trata de solo de que el precio medio de venta cayó un 13,7% interanual, sino que en el semestre se anotó unas pérdidas netas de 18 millones de euros debido a la caída de los ingresos. El apalancamiento operativo es positivo cuando los ingresos crecen, pero ante caídas de las ventas puede hacer un auténtico destrozo.
Solaria está diversificando su negocio con la apuesta por los centros de datos, pero aún así el mercado sigue con cerca las cuentas de otras empresas que pueden adelantar lo podríamos ver en las cifras de Solaria. Además, ya sabemos que el sector de IA está experimentando una alta volatilidad este año, lo que ha hecho que las acciones de Solaria hayan pasado de cotizar un 40% en positivo en este 2026 a empezar a cotizar en rojo.
Las compañías siguen aumentando su capacidad en España y puede llegar un momento en el que la caída del precio medio de venta de energía renovable perjudique al sector. Además, en verano se produce una gran generación de energía renovable que en ocasiones no es consumida, lo que puede empujar aún más los precios a la baja. El mercado ha unido puntos y está saliendo del sector con fuerza, a lo que hay que sumar que Solaria suele ser objeto habitual de cortos, lo que posiblemente también esté teniendo peso en el día de hoy.
Las acciones de Solaria caen un 11% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de Solaria?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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