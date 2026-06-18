Apertura americana.: Los índices se recuperan en medio de iPhones más caros y las preventas de GTA 6 (18.06.2026)

- Los principales índices de Wall Street rebotan tras la venta posterior al FOMC, apoyados por un entorno macro mixto y datos laborales estables.
- Apple anticipa aumentos de precios en hardware por el encarecimiento de los chips, mientras el mercado especula sobre un iPhone 18 significativamente más caro.
- HIVE Digital y Rumble lideran las ganancias gracias a importantes movimientos estratégicos vinculados a infraestructura de IA y GPU.
- Los principales índices de Wall Street rebotan tras la venta posterior al FOMC, apoyados por un entorno macro mixto y datos laborales estables.
- Apple anticipa aumentos de precios en hardware por el encarecimiento de los chips, mientras el mercado especula sobre un iPhone 18 significativamente más caro.
- HIVE Digital y Rumble lideran las ganancias gracias a importantes movimientos estratégicos vinculados a infraestructura de IA y GPU.
Wall Street está mostrando una recuperación cautelosa tras la venta masiva posterior al FOMC de ayer. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq avanzan un 1.4% y un 2.25%, respectivamente. Los futuros del DJIA suman un 1.1%, mientras que las acciones de pequeña capitalización del Russell 2000 ganan un 1.7%.
Los inversores están navegando un entorno macroeconómico complejo tras un histórico acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, la moderación de los precios de la gasolina y la exitosa OPI de SpaceX, que atrajo fuertes flujos de inversión minorista. Sin embargo, la ansiedad sigue siendo elevada bajo el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Su decisión de abandonar la orientación futura explícita introduce incertidumbre en la política monetaria, obligando a los mercados a valorar los datos en tiempo real.
Las solicitudes de subsidio por desempleo caen a 226 mil en medio de bajos despidos
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo estatal en Estados Unidos disminuyeron en 4,000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 226,000 para la semana finalizada el 13 de junio, en línea con las expectativas y reforzando un panorama de mercado laboral estable. Aunque los despidos iniciales se mantienen históricamente bajos, las solicitudes continuas aumentaron en 24,000 hasta 1.81 millones, lo que indica que encontrar un nuevo empleo está tomando más tiempo en medio de la incertidumbre política y geopolítica. No obstante, esta es una señal menor y la cifra permanece dentro de un rango consistente con un mercado laboral saludable.
Fuente: XTB Research
US100 (H4)
Los contratos del US100 se dispararon un 2.0% hoy, superando de forma decisiva el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% (30,264 USD) gracias a un sólido impulso alcista. El precio continúa cotizando muy por encima de sus Medias Móviles Exponenciales (EMA) de 10, 30 y 100 períodos en el gráfico de 4 horas, lo que señala que la tendencia alcista de corto plazo permanece intacta. Los compradores ahora observan una nueva prueba de la resistencia psicológica cercana al reciente máximo en 30,769, mientras que el RSI de 14 períodos se sitúa cómodamente en 58.4, dejando amplio margen antes de entrar en territorio de sobrecompra.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas:
- SpaceX (SPCX.US) amplía las pérdidas de ayer en un 7.3%, cayendo hasta aproximadamente 178 USD.
- Apple advierte sobre aumentos de precios "inevitables" debido al alza de los costos de los chips (AAPL.US: +0.6%): El CEO saliente, Tim Cook, advirtió que los incrementos en los precios del hardware son inevitables debido a un aumento insostenible en los costos de los chips de memoria. Impulsados por la intensa demanda relacionada con la IA y las interrupciones en las cadenas de suministro de helio provocadas por la guerra en Oriente Medio, los precios de la memoria RAM se han duplicado desde finales de 2025. Los analistas estiman que los precios de los próximos smartphones a nivel mundial podrían aumentar un 20%, lo que potencialmente añadiría hasta 150 USD al precio del próximo iPhone 18.
- Accenture provoca una venta masiva global en el sector de consultoría TI tras recortar sus previsiones (ACN.US: -16.7%): Las acciones se desplomaron después de reportar unos ingresos del tercer trimestre fiscal de 2026 por debajo de lo esperado (18.7 mil millones de USD frente a los 18.78 mil millones previstos) y de reducir su previsión de crecimiento orgánico anual a un rango de entre 3% y 4%. La debilidad de los ingresos desencadenó fuertes ventas en un sector ya sensible por las preocupaciones relacionadas con la transición estructural hacia la inteligencia artificial, arrastrando a su rival francesa Capgemini (CAP.FR) un 8.4% a la baja hasta un nuevo mínimo de 52 semanas, mientras que Cognizant e Infosys retrocedieron hasta un 5.8%.
- HIVE Digital se dispara tras un contrato de GPU por 220 millones de USD y su expansión (HIVE.US: +7.5%): Las acciones subieron con fuerza después de asegurar un contrato de computación en la nube basado en GPU por tres años y 220 millones de USD con Bell Canada y Cohere para desplegar 2,304 GPU NVIDIA Grace Blackwell, añadiendo 70 millones de USD en ingresos recurrentes anuales. Por separado, HIVE obtuvo la aprobación municipal para adquirir su centro de datos arrendado de 32 MW denominado "Big Boden" en Suecia.
- El CFO de Pfizer, Dave Denton, dejará el cargo en agosto (PFE.US: -2.3%): La compañía anunció que su director financiero, Dave Denton, abandonará el cargo el 15 de agosto para perseguir una oportunidad en el sector de bienes de consumo fuera de la industria farmacéutica. Cecile Guegan, vicepresidenta sénior de Finanzas para el negocio global biofarmacéutico, asumirá el cargo de directora financiera interina el 16 de agosto mientras la compañía inicia una búsqueda integral de un sucesor permanente.
- Rockstar fija las preventas de GTA 6 para el 25 de junio en medio del debate sobre precios: Rockstar Games reveló oficialmente la portada animada de panel para Grand Theft Auto 6 y anunció que las preventas para consolas comenzarán el 25 de junio antes de su lanzamiento programado para el 19 de noviembre. Aunque el lanzamiento para PC sigue sin confirmarse, el anuncio pone el foco inmediato en el precio final del juego, en medio de una intensa especulación de que Take-Two podría elevar el precio de la edición estándar hasta 80 USD o más.
- Rumble se dispara tras la adquisición de Northern Data y su giro hacia la IA (RUM.US: +7%): Las acciones avanzaron después de completar la adquisición de una participación del 85.2% en Northern Data AG. La compañía pasó a llamarse RUM Group Inc. y creó "Quake AI", una unidad de infraestructura en la nube que combina Rumble Cloud con los activos de Northern Data compuestos por 22,000 GPU NVIDIA H100/H200. Respaldada por un acuerdo de canalización con Together AI valorado en 270 millones de USD, Northern Data elevó simultáneamente su previsión de ingresos para todo el ejercicio 2026 en un 30%, hasta un rango de entre 170 y 190 millones de euros.
Acción de la Semana: KLA Corporation y la economía del error en la era de la inteligencia artificial
China se acerca a territorio bajista. Alibaba y Tencent lideran las ventas
Accenture se desploma tras presentar resultados
Orlen, la mayor empresa cotizada de Europa Central, cae mientras el petróleo baja de los 80 USD
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.