Apertura americana: Trump pone fin al alto el fuego y Wall Street se tiñe de rojo

- Los índices estadounidenses abren con fuertes caídas debido al regreso de la aversión al riesgo geopolítico.
- Donald Trump anuncia el fin de la tregua con Irán; el petróleo Brent sube con fuerza por segundo día consecutivo, acumulando un alza superior al 3%. El Brent se acerca a los 78 dólares por barril.
- El sector tecnológico continúa su retroceso en las compañías vinculadas a la IA, mientras Alibaba avanza cerca de un 10%.
- Los índices estadounidenses abren con fuertes caídas debido al regreso de la aversión al riesgo geopolítico.
- Donald Trump anuncia el fin de la tregua con Irán; el petróleo Brent sube con fuerza por segundo día consecutivo, acumulando un alza superior al 3%. El Brent se acerca a los 78 dólares por barril.
- El sector tecnológico continúa su retroceso en las compañías vinculadas a la IA, mientras Alibaba avanza cerca de un 10%.
Los mercados bursátiles estadounidenses inician la sesión de contado de hoy marcados por una segunda jornada consecutiva de fuertes ventas y una huida de los inversionistas hacia activos refugio, incluido el dólar estadounidense. El principal detonante de las caídas fueron las contundentes declaraciones del presidente Donald Trump durante el segundo día de la cumbre de la OTAN en Ankara. Trump declaró que el frágil alto el fuego con Irán "ha terminado" y calificó las negociaciones como "una pérdida de tiempo". En sus declaraciones más recientes, Trump habló sobre un posible nuevo bombardeo durante la próxima noche, apuntando a una posible toma de la isla Kharg y a un ataque contra infraestructura de desalinización. Además, previamente Estados Unidos restableció las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní tras llevar a cabo un ataque contra 80 objetivos en Irán. Toda esta escalada por parte de Estados Unidos es una respuesta al ataque iraní contra tres buques mercantes, lo que constituyó una clara violación de los términos del memorando de alto el fuego.
Vale la pena recordar que hoy se publicarán las minutas de la última reunión del FOMC a las 20:00 horas. Aunque la relevancia de las minutas ha disminuido en los últimos años, ahora, con un nuevo presidente y una comunicación más limitada, el documento podría volver a convertirse en un evento importante para todo el mercado financiero.
Escalada en Medio Oriente y regreso de los temores inflacionarios
Los comentarios de Donald Trump se reflejaron inmediatamente en los mercados de materias primas y deuda. Los contratos del petróleo Brent subieron hasta los 79 dólares por barril, su nivel más alto desde el 22 de junio, mientras que el WTI volvió a superar la barrera de los 75 dólares. La posibilidad de nuevas interrupciones en el estratégico estrecho de Ormuz impulsó las expectativas de inflación, provocando un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono a 10 años sube hasta el 4,57%, mientras que el del bono a 2 años alcanza el 4,22%.
El aumento de las tasas de interés de mercado afecta directamente las valoraciones de los índices bursátiles, donde se observa una profundización de la actual rotación de capital.
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US500: Los futuros del S&P 500 caen alrededor de un 0,5% en la apertura, retrocediendo hacia la zona de los 7.511 puntos. El mercado en general se ve presionado por la preocupación ante mayores costos energéticos.
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US100: El Nasdaq 100 pierde ligeramente menos, un 0,25%, cotizando en torno a los 29.340 puntos. Esto representa una extensión de las caídas de ayer, impulsadas por los fabricantes de memorias y semiconductores.
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US30: El índice Dow Jones muestra el peor desempeño, con una caída cercana al 0,9%.
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US2000: El índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 enfrenta una fuerte presión por el aumento de los rendimientos de los bonos. Actualmente pierde aproximadamente un 0,5%, hasta la zona de los 2.981 puntos.
A pesar de la reciente liquidación en las acciones del sector de memorias, se observa un leve rebote en compañías clave como Western Digital y Sandisk. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Análisis técnico del US500
Tras poner a prueba los 7.600 puntos a comienzos de esta semana, actualmente observamos un retroceso hacia niveles cercanos a los 7.500 puntos. Sin embargo, cabe destacar que el inicio de la sesión está siendo muy volátil, ya que por momentos las caídas llevaron al índice hasta sus niveles más bajos desde el 29 de junio. Actualmente, el soporte clave se encuentra en la zona de los 7.400 puntos, correspondiente al retroceso del 38,2% del último movimiento bajista. No obstante, si se produce un escenario en el que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones, los mínimos actuales podrían representar una oportunidad de compra, especialmente para las compañías tecnológicas que presentan una condición de fuerte sobreventa. También es importante destacar que el US500 se encuentra apenas un 1,5% por debajo de sus máximos históricos.
Noticias corporativas más importantes en la apertura de la sesión
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El sector energético intenta avanzar: El alza de los precios del petróleo impulsó las expectativas de una sólida jornada para las compañías productoras de crudo. ExxonMobil (XOM.US) llegó a subir hasta un 3% en las operaciones previas a la apertura, aunque actualmente cae cerca de un 0,5% debido a la elevada volatilidad del mercado petrolero. Cabe destacar que hoy se conoció que las ganancias del segundo trimestre de Exxon aumentaron en casi 4.000 millones de dólares gracias a los elevados precios del petróleo durante el conflicto en Medio Oriente. La acción sube un 3,0% tras esta noticia. Chevron (CVX.US) avanza un 0,8%, mientras que Occidental Petroleum (OXY.US) gana un 1,7% tras recibir una mejora de recomendación por parte de Evercore ISI hasta "outperform".
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Ventas en fabricantes de semiconductores y empresas de IA: Los inversionistas están abandonando masivamente las posiciones más congestionadas del sector tecnológico. Nvidia (NVDA.US) pierde más de un 0,4% en la apertura, profundizando la tendencia bajista en curso. Sus acciones ya cotizan un 16% por debajo del máximo de mayo. En contraste, los fabricantes de memorias muestran un rebote tras las fuertes caídas recientes. Sandisk (SNDK.US) sube cerca de un 4%, Micron (MU.US) avanza un 0,8% después de haber llegado a caer hasta un 6% en la preapertura, mientras que Western Digital (WDC.US) también rebota alrededor de un 4%.
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Alibaba (BABA.US) lidera las ganancias: Los ADR del gigante chino del comercio electrónico llegaron a dispararse un 10% en las operaciones previas a la apertura y actualmente mantienen ese avance, con las acciones cotizando cerca de los 108 dólares. El optimismo en torno a los próximos resultados financieros impulsó una entrada de capital hacia las grandes compañías tecnológicas chinas. Baidu (BIDU.US) sube un 5,0% y JD.com (JD.US) avanza un 3,2%.
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Aerolíneas y compañías de cruceros bajo presión por el encarecimiento del combustible: La perspectiva de mayores costos operativos afecta a las empresas más sensibles al precio del combustible para aviación. United Airlines (UAL.US) pierde un 2,9%, mientras que la compañía de cruceros Carnival (CCL.US) retrocede un 3,1%.
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FuelCell Energy (FCEL.US) se desploma: Las acciones de la compañía caen un 12% después de fijar oficialmente el precio de una nueva oferta pública de 10,7 millones de acciones a 21,00 dólares por acción, lo que representa un importante descuento respecto de las valoraciones recientes del mercado.
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