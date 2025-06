Apertura de EE.UU.: Sentimiento mixto 🔔 Repunte en metales y mineras

La sesi贸n del lunes en Wall Street muestra un sentimiento claramente mixto. Los 铆ndices S&P 500 y Nasdaq 100 se mantienen pr谩cticamente planos, operando en un rango estrecho con variaciones entre -0,05鈥% y -0,1鈥%. El 铆ndice del d贸lar cae casi un -0,7鈥%, reflejando una debilidad generalizada de la moneda estadounidense. El informe manufacturero del ISM en EE.鈥疷U. revela una presi贸n creciente en los precios, a pesar del deterioro en el empleo y la contrataci贸n del sector. El EUR/USD sube cerca de un 0,8鈥% , mientras que los bonos del Tesoro a 10 a帽os suben 1,8 puntos b谩sicos hasta el 4,44鈥% , aunque el d贸lar se mantiene d茅bil .

El sector de metales y miner铆a lidera las ganancias, mientras que autom贸viles muestra debilidad. Por otro lado, los semiconductores se benefician del impulso alcista, con fuertes subidas en Broadcom聽y Nvidia.

Precios pagados ISM Mfg.: 69.4 (Previsi贸n: 69.3 | Anterior: 69.8)

Pedidos nuevos ISM Mfg.: 47.6 (Anterior: 47.2)

脥ndice de empleo ISM Mfg.: 46.8 (Anterior: 46.5)

Gasto en construcci贸n mensual: -0.4鈥% (Previsi贸n: +0.2鈥% | Anterior: -0.5鈥%) Los datos del ISM fueron claramente m谩s d茅biles de lo esperado. Lo m谩s negativo para el mercado es que el componente de precios pagados sigue siendo elevado, aunque solo ligeramente por encima de lo previsto, lo que acent煤a la preocupaci贸n inflacionaria dentro del sector industrial estadounidense. 聽

