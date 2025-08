El S&P 500 se desploma y Wall Street entra en modo pánico

El S&P 500 y los principales índices mundiales estan cayendo considerablemente en esta sesión, ya que tanto la fecha de entrada en vigor de los aranceles como los datos de empleo siguen perjudicando el ánimo. La jornada bursátil de hoy refleja un fuerte deterioro en la confianza del mercado, donde ni siquiera los resultados estelares de gigantes tecnológicos como Apple y Amazon logran frenar la marea bajista. El desplome del S&P 500 por debajo de los 6.300 puntos es sintomático de un panorama macroeconómico cada vez más incierto, alimentado por los decepcionantes datos de nóminas no agrícolas y por la entrada en vigor de nuevos aranceles que amenazan con entorpecer aún más el crecimiento. A esto se suma la revisión a la baja de cifras laborales previas, lo que intensifica el sentimiento de que la Reserva Federal podría estar enfrentando una economía más frágil de lo estimado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Las nóminas no agrícolas de hoy resultaron sustancialmente inferiores a las expectativas, lo que mermó el optimismo de la Reserva Federal sobre la salud del mercado laboral estadounidense. Si bien la economía creó 73.000 empleos, la cifra no alcanzó el consenso de 106.000 ni las altas expectativas generadas por la sorprendentemente sólida lectura de ADP. Lo que desconcierta aún más a los mercados son las enormes revisiones a la baja de las cifras de junio y mayo, que totalizan casi 260.000. Esto podría indicar que se ha malinterpretado la fortaleza del mercado laboral, aunque el desempleo no sorprendió negativamente (4,2%, pronóstico: 4,2%, anteriormente: 4,1%). No obstante, la probabilidad implícita de un recorte de tipos para septiembre aumentó del 50% al 70% tras la publicación de los datos. Entre los sectores del S&P 500, las empresas de consumo discrecional y el sector financiero son las más afectadas, ya que los inversores anticipan un mercado laboral más débil de lo esperado y recortes de tipos antes de lo previsto. Solo los productos básicos de consumo resisten la ola de ventas generalizada del mercado. Fuente: Bloomberg Finance LP Noticias de empresas: Las acciones de Amazon (AMZN.US) bajaron un 7% tras una amplia previsión de beneficios para el tercer trimestre y un crecimiento decepcionante de AWS. Reportaron los resultados y, si bien los ingresos del segundo trimestre superaron las expectativas, AWS se quedó a la zaga del crecimiento impulsado por la IA de sus rivales. El gasto de capital récord y el aumento de los costes generaron preocupación sobre el retorno de la inversión (ROI) en IA. El director ejecutivo, Andy Jassy, defendió el liderazgo de AWS, citando la dinámica de la IA en sus etapas iniciales y las limitaciones de infraestructura a largo plazo. Apple (AAPL.US) bajó un 1,6% a pesar del optimismo previo a la apertura del mercado, tras anunciar su mayor crecimiento de ingresos en tres años, con un aumento del 9,6% en las ventas del tercer trimestre, hasta los 94 000 millones de dólares, superando las estimaciones. La demanda del iPhone y de China impulsaron las ganancias. Los servicios y las Mac superaron el rendimiento, mientras que los wearables se desplomaron. El director ejecutivo, Tim Cook, destacó las inversiones en IA en curso y las posibles adquisiciones, aunque Apple sigue a la zaga de sus rivales en IA generativa. DXC Technology (DXC.US) cayó un 7,9% a pesar de superar las estimaciones del primer trimestre y sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026. Los ingresos alcanzaron los 3.160 millones de dólares, con sólidas reservas y una mejor ejecución que impulsaron la confianza. A pesar de los obstáculos en la externalización, DXC reafirmó sus objetivos de margen y se inclinó por GenAI. Los analistas observaron un sólido impulso en la cartera de proyectos bajo el nuevo liderazgo y la integración de la IA en todos sus servicios. Las acciones de Eli Lilly (LLY.US) subieron un 2% tras la noticia de que Medicare y Medicaid podrían implementar un programa piloto de cobertura de medicamentos para la pérdida de peso, incluyendo Zepbound. Los planes propuestos, que comenzarán en 2026-2027, podrían ampliar el acceso a millones de personas. Si bien no es definitivo, la medida señala un cambio de política y beneficiaría a farmacéuticas como Lilly y Novo Nordisk en medio de la creciente demanda de tratamientos para la obesidad. Las acciones de Moderna (MRNA.US) se desplomaron un 9% después de que la compañía redujera su previsión de ingresos para 2025 a entre 1.500 y 2.200 millones de dólares, alegando retrasos en las entregas en el Reino Unido. La inversión de capital se redujo a 300 millones de dólares. Los ingresos del segundo trimestre cayeron un 41%, hasta los 142 millones de dólares, pero superaron las estimaciones. La pérdida operativa mejoró año tras año, mientras que el menor gasto en I+D y en gastos de venta, generales y administrativos ayudó a compensar las presiones de costes. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

