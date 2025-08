El dólar y los índices de EE.UU. retroceden tras la publicación de débiles datos macroeconómicos

El mes de agosto comienza con fuerza bajista en los mercados. La combinación de nuevos aranceles comerciales y decepcionantes datos macroeconómicos de EE.UU. empuja a los principales índices bursátiles a la baja desde sus recientes máximos: el Nasdaq pierde un 2 %, el S&P 500 cae 1,8 %, el Dow Jones retrocede 1,45 %, y el Russell 2000 baja 2 %. Nuevos aranceles de Trump reordenan el mapa comercial La administración Trump ha introducido nuevas tarifas comerciales. Los países que han iniciado negociaciones con EE.UU. (como el Reino Unido y la Unión Europea) mantienen tarifas relativamente más bajas. Sin embargo, aquellas naciones que no han entablado conversaciones o no lograron acuerdos a tiempo —como Suiza e India— enfrentarán niveles arancelarios significativamente más altos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El NFP julio 2025 agrava la jornada con un reporte débil El informe de empleo no agrícola en EE.UU. (Non-Farm Payrolls) sumó solo 73.000 nuevos puestos de trabajo, lejos de los más de 104.000 estimados por los analistas. Lo más alarmante fue la fuerte revisión a la baja de los reportes anteriores, lo que dibuja un panorama mucho más débil para el mercado laboral estadounidense. Bostic mantiene su visión pese al NFP El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que no está dispuesto a aumentar la cantidad de recortes de tasas proyectados para 2025. Afirmó que todavía espera solo una baja este año y subrayó que el dato del NFP de hoy no habría cambiado la decisión del FOMC. Tensión militar: EE.UU. responde a Rusia Aumentando aún más la volatilidad de esta sesión, el presidente de EE.UU. anunció el despliegue de dos submarinos nucleares cerca del territorio ruso. Esta acción se produce en respuesta a los comentarios provocadores del ex presidente ruso Dmitry Medvédev, elevando el nivel de confrontación geopolítica. El mercado forex reacciona: el dólar hoy pierde fuerza El dólar rompió su racha de ganancias tras los malos datos macroeconómicos, reavivando las expectativas de un pronto recorte de tasas por parte de la Fed. El índice del dólar cayó 0,9 %. El yen japonés fue la moneda del G10 con mejor desempeño (USD/JPY: –2 %, EUR/JPY: –0,9 %), mientras que el EUR/USD repuntó un 1 %, alcanzando los 1,153. Tanto el franco suizo como el dólar canadiense se mantuvieron rezagados respecto a otras divisas, debido al impacto de los recientes aranceles anunciados durante el Día de la Liberación (USD/CHF: –0,6 %; USD/CAD: –0,4 %). Además, los datos del índice ISM manufacturero y las expectativas inflacionarias de la Universidad de Michigan reforzaron aún más el argumento para un recorte de tasas más rápido. Precio del oro se dispara ante la volatilidad Los precios de los metales preciosos escalaron en medio del aumento del riesgo macro. El oro subió 1,75 %, alcanzando los USD 3.348 por onza, mientras que la plata avanzó un 0,45 %, cotizando en USD 36,88 por onza. Energía: fuerte retroceso en petróleo Los contratos de commodities energéticos cerraron la semana con bajas pronunciadas. El crudo Brent cayó 2,45 % y el WTI retrocedió 2,3 %. En contraste, los futuros de gas natural se mantuvieron estables. Criptomercado: sentimiento negativo se profundiza Las criptomonedas también se vieron afectadas. El Bitcoin cayó 1,7 %, ubicándose en USD 114.500, mientras que Ethereum perdió 4,4 %, cotizando en USD 3.572. El pesimismo generalizado en torno al riesgo macro ha afectado a todo el ecosistema cripto.

