Apertura de mercado en EE. UU.: Nasdaq se dispara impulsado por semiconductores y optimismo en Wall Street

Conclusiones clave Nasdaq 100 marca nuevos máximos impulsado por el fuerte desempeño del sector de semiconductores , con Intel, AMD y Qualcomm liderando las subidas.

impulsado por el fuerte desempeño del sector de , con Intel, AMD y Qualcomm liderando las subidas. Datos de confianza del consumidor en EE.UU. superan expectativas , aunque el repunte en expectativas de inflación refuerza un tono más restrictivo para la Fed.

, aunque el repunte en refuerza un tono más restrictivo para la Fed. Se consolida una fuerte divergencia sectorial, con tecnológicas ligadas a inteligencia artificial al alza, mientras otros sectores mantienen un comportamiento mixto.

Los futuros del Nasdaq 100 suben más de 1%, alcanzando un nuevo máximo histórico, respaldados por el fuerte impulso del sector de semiconductores, donde Intel y AMD lideran el rally. En paralelo, los datos finales de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan superaron las expectativas, con un repunte destacado en las expectativas de inflación a largo plazo. Confianza del consumidor Universidad de Michigan (final): 49,8 (vs. 48,5 esperado y 47,6 previo)

(vs. 48,5 esperado y 47,6 previo) Índice de expectativas (final): 48,1 (vs. 47,7 esperado y 46,1 previo)

(vs. 47,7 esperado y 46,1 previo) Índice de condiciones actuales (final): 52,5 (vs. 51,0 esperado y 50,1 previo)

(vs. 51,0 esperado y 50,1 previo) Expectativas de inflación a 5 años (final): 3,5% (vs. 3,4% esperado y previo)

(vs. 3,4% esperado y previo) Expectativas de inflación a 1 año (final): 4,7% (vs. 4,8% esperado y previo) Se observa una clara divergencia dentro del mercado accionario estadounidense: mientras el sentimiento se mantiene mixto en la mayoría de los sectores, las compañías de semiconductores y electrónica muestran un desempeño sólido. Las acciones de ARM, AMD, Intel y Qualcomm suben más de 10%, reflejando el impulso sostenido de la demanda vinculada a inteligencia artificial.

Fuente: xStation Noticias corporativas AbbVie: La FDA rechazó la aprobación del tratamiento experimental contra arrugas trenibotE debido a problemas de manufactura. Es clave que la agencia no identificó riesgos de seguridad o eficacia, lo que abre la puerta a una nueva presentación sin necesidad de ensayos clínicos adicionales.

La del tratamiento experimental contra arrugas debido a problemas de manufactura. Es clave que la agencia no identificó riesgos de seguridad o eficacia, lo que abre la puerta a una nueva presentación sin necesidad de ensayos clínicos adicionales. Ameriprise Financial: Resultados del primer trimestre mostraron fuerte impulso operativo , impulsado por mayores activos bajo gestión y aumento de ingresos por comisiones. Los AUM alcanzaron 1,7 billones de dólares (+12% interanual) , elevando el beneficio neto a 915 millones de dólares .

Resultados del primer trimestre mostraron , impulsado por mayores activos bajo gestión y aumento de ingresos por comisiones. Los , elevando el beneficio neto a . Baker Hughes: La compañía superó expectativas en resultados, a pesar de debilidad en servicios petroleros. La fortaleza en el segmento de tecnología industrial y energética (IET) compensó el desempeño, destacando los beneficios de diversificación.

La compañía superó expectativas en resultados, a pesar de debilidad en servicios petroleros. La fortaleza en el segmento de compensó el desempeño, destacando los beneficios de diversificación. Cisco: Continúa expandiéndose en infraestructura de computación cuántica . Su nuevo chip de switching busca conectar distintos tipos de computadoras cuánticas, avanzando hacia un eventual “internet cuántico” , aunque sigue siendo una apuesta de largo plazo.

Continúa expandiéndose en infraestructura de . Su nuevo chip de switching busca conectar distintos tipos de computadoras cuánticas, avanzando hacia un eventual , aunque sigue siendo una apuesta de largo plazo. Citigroup: Refuerza su banca de inversión con la contratación de Klaus Hessberger para codirigir la nueva unidad FSI, como parte de su estrategia para mejorar el desempeño en clientes institucionales.

Refuerza su banca de inversión con la contratación de para codirigir la nueva unidad FSI, como parte de su estrategia para mejorar el desempeño en clientes institucionales. Intel: La guía para el segundo trimestre superó ampliamente las expectativas, señalando un rebote en la demanda de centros de datos y AI . Sin embargo, las pérdidas del primer trimestre reflejan costos de reestructuración en curso.

La guía para el segundo trimestre superó ampliamente las expectativas, señalando un . Sin embargo, las pérdidas del primer trimestre reflejan costos de reestructuración en curso. Newmont: Superó estimaciones de ganancias gracias a los precios récord del oro , pese a menores volúmenes de producción. La compañía advirtió posibles debilidades productivas y mayores costos en el corto plazo.

Superó estimaciones de ganancias gracias a los , pese a menores volúmenes de producción. La compañía advirtió posibles debilidades productivas y mayores costos en el corto plazo. Nike: Recortará aproximadamente 1.400 empleos como parte de una reestructuración ante la desaceleración de ventas. El objetivo es reenfocar el negocio en categorías deportivas clave y acelerar la innovación.

Recortará aproximadamente como parte de una reestructuración ante la desaceleración de ventas. El objetivo es reenfocar el negocio en categorías deportivas clave y acelerar la innovación. Palantir: Enfrenta presión reputacional, con llamados a que el Banco Nacional Suizo venda su participación debido a su implicación en actividades de vigilancia, lo que podría afectar el sentimiento inversor.

Enfrenta presión reputacional, con llamados a que el venda su participación debido a su implicación en actividades de vigilancia, lo que podría afectar el sentimiento inversor. Tesla: El avance en el segmento de robotaxis parece más lento de lo previsto. Un enfoque más cauteloso refleja complejidad operativa y riesgos, lo que podría retrasar la monetización.

El avance en el segmento de parece más lento de lo previsto. Un enfoque más cauteloso refleja complejidad operativa y riesgos, lo que podría retrasar la monetización. VeriSign: Mantiene un crecimiento estable de ingresos y aumento en registros de dominios, reflejando la digitalización. Sin embargo, la acción cae tras resultados, pese a su modelo de ingresos recurrentes. Berkshire Hathaway sigue siendo accionista. Cambios en recomendaciones de analistas Blackstone: JPMorgan recorta precio objetivo a 136 USD desde 142 USD, por menores comisiones de gestión tras resultados del T1.

JPMorgan recorta precio objetivo a desde 142 USD, por menores comisiones de gestión tras resultados del T1. Monolithic Power Systems: Oppenheimer eleva precio objetivo a 1.600 USD desde 1.500 USD, apoyado en fuerte demanda de centros de datos impulsados por AI .

Oppenheimer eleva precio objetivo a desde 1.500 USD, apoyado en fuerte demanda de centros de datos impulsados por . Nasdaq: JPMorgan sube precio objetivo a 111 USD desde 110 USD tras sólidos resultados del T1 con crecimiento orgánico y márgenes estables.

JPMorgan sube precio objetivo a desde 110 USD tras sólidos resultados del T1 con crecimiento orgánico y márgenes estables. Roper Technologies: Piper Sandler eleva precio objetivo a 540 USD desde 530 USD tras resultados sólidos.

Piper Sandler eleva precio objetivo a desde 530 USD tras resultados sólidos. West Pharmaceutical Services: Jefferies incrementa precio objetivo a 365 USD desde 295 USD tras un reporte fuerte con crecimiento más equilibrado y mejora de márgenes.

Fuente: xStation5

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