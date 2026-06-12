📈 Las acciones de SpaceX suben 20%

Las acciones de SpaceX debutaron hoy en Wall Street, comenzando a cotizar aproximadamente dos horas después de la apertura del mercado estadounidense. La acción está listada en el Nasdaq bajo el nombre de SpaceX. La negociación comenzó alrededor de las 11:45 a. m., hora del este de Estados Unidos, cerca de los US$150 por acción, y durante los primeros diez minutos el papel se disparó hasta casi US$165 por acción, lo que implica una capitalización de mercado superior a los US$2 billones.

La oferta marca la mayor salida a bolsa en la historia de Wall Street. En los niveles actuales, las acciones de SpaceX cotizan más de 21% por encima de su precio de OPI de US$135 por acción, lo que refleja una fuerte demanda de los inversionistas durante el esperado debut bursátil de la compañía.

Fuente: xStation 5