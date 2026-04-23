Apertura de mercado en EE. UU.: tecnológicas presionan a los índices ante disrupción en IA y limbo con Irán (23.04.2026)

Wall Street inició la sesión del jueves con un tono mixto y una clara divergencia sectorial, en un contexto donde el apetito por riesgo fluctúa ante la reaparición de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Según Donald Trump, la guerra con Irán no tiene una fecha límite, lo que genera presión adicional sobre las perspectivas de largo plazo del petróleo.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average (+0,3%) superan al resto de los principales índices, lo que indica una rotación hacia empresas más defensivas y consolidadas. Las small caps también operan en positivo (+0,2%), mientras que los futuros del S&P 500 se mantienen planos. En contraste, el Nasdaq 100 (100) queda rezagado, con caídas del 0,3%.

La debilidad relativa del Nasdaq se explica por la venta masiva en el sector software, impulsada por resultados decepcionantes de IBM (-8,8%) y ServiceNow (-17,4%), lo que reaviva los temores sobre la disrupción en inteligencia artificial. Otras compañías también retroceden con fuerza: Salesforce (-8,6%), SAP (-5,3%) y Palantir (-5,3%). Oracle cae 5,1% tras cancelar un contrato relevante con el fabricante de semiconductores SMCI. Tesla también pesa sobre el índice, con una caída del 4,7% a pesar de haber publicado resultados que superaron las expectativas. El capital rota principalmente hacia sectores defensivos como utilities y consumo básico.



Fuente: Bloomberg Finance LP

En el plano corporativo, Hasbro sube 8,4% tras reportar ingresos preliminares del T1 cercanos a 985 millones de dólares, muy por encima de lo esperado. Aunque un incidente de ciberseguridad retrasó la presentación completa de resultados, la compañía confirmó que no afectó el desempeño del trimestre, lo que fue bien recibido por el mercado.

Por su parte, Honeywell cae 1,4% después de que las tensiones en Oriente Medio deterioraran sus perspectivas para el segundo trimestre. A pesar de contar con una cartera récord de 38.000 millones de dólares y expansión de márgenes, el impacto negativo estimado en ingresos (150 millones) pesó más en la reacción del mercado.

IBM retrocede 8,7% debido a una guía conservadora para el año y ventas débiles en software, pese a haber superado estimaciones en el trimestre. La falta de métricas claras sobre su negocio en inteligencia artificial genera dudas sobre la capacidad de monetización en este segmento.

Lockheed Martin cae 3,5% tras reportar ingresos y flujo de caja por debajo de lo esperado, a pesar de mantener una cartera récord de 186.000 millones de dólares. La compañía destacó avances cualitativos, como la misión lunar Artemis II, y una fuerte demanda en sistemas de defensa, aunque el mercado se mantiene cauteloso.

Super Micro Computer se desploma 7,8% luego de que Oracle cancelara un contrato de 1.400 millones de dólares. Esta decisión, posiblemente vinculada a problemas legales de un cofundador, refleja una pérdida de confianza institucional. A esto se suman rumores de menor demanda vinculada a xAI y exceso de inventario de GPUs, lo que pone en duda su estatus como favorita del boom de IA.

Finalmente, Tesla cae 3,8% pese a resultados sólidos, impulsados por una recuperación de la demanda internacional y mejora en márgenes. La compañía continúa reorientando su estrategia hacia la inteligencia artificial, priorizando el desarrollo de conducción autónoma y robótica. Sin embargo, su agresivo plan de inversión (CapEx de 25.000 millones de dólares) genera preocupación sobre el flujo de caja en el corto plazo, aunque el mercado sigue valorando su potencial de crecimiento estructural.