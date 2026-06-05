ÚLTIMA HORA: El Nasdaq cae un 2,4%.

Conclusiones clave Los sólidos datos laborales de EE.UU. fortalecieron las expectativas de una posible subida de tasas por parte de la Fed antes de fin de año.

El conflicto en Oriente Medio sigue presionando los mercados energéticos, impulsando los precios del petróleo y del combustible marino.

La corrección en el mercado bursátil de EE.UU., impulsada por un dólar más fuerte y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro tras unos sólidos datos del mercado laboral estadounidense, se está extendiendo a los mercados financieros globales. Las empresas de semiconductores y los proveedores de chips de memoria lideran las caídas. Los futuros del Nasdaq 100 ya han retrocedido aproximadamente 1.000 puntos desde sus máximos históricos, y la presión vendedora se aceleró tras la Apertura de Mercado en EE.UU. Un sólido informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) reforzó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) aún podría subir las tasas de interés más adelante este año, dada la resiliencia del mercado laboral y una inflación que sigue siendo persistentemente elevada. Los mercados ahora descuentan completamente una subida de tasas antes de fin de año, a pesar de que Donald Trump continúa pidiendo recortes de tasas.

reforzó las expectativas de que la aún podría subir las tasas de interés más adelante este año, dada la resiliencia del mercado laboral y una que sigue siendo persistentemente elevada. Los mercados ahora descuentan completamente una subida de tasas antes de fin de año, a pesar de que continúa pidiendo recortes de tasas. El S&P 500 corre el riesgo de poner fin a su histórica racha alcista. El índice de referencia intenta asegurar una décima semana consecutiva de ganancias, lo que marcaría su racha positiva más larga desde 1985.

corre el riesgo de poner fin a su histórica racha alcista. El índice de referencia intenta asegurar una décima semana consecutiva de ganancias, lo que marcaría su racha positiva más larga desde 1985. El informe de resultados presentado ayer por Broadcom supuso un golpe para el sector de la inteligencia artificial (IA) . Las acciones de la compañía continuaron cayendo el viernes, mientras que la presión vendedora se extendió al conjunto de la industria de semiconductores .

supuso un golpe para el sector de la . Las acciones de la compañía continuaron cayendo el viernes, mientras que la presión vendedora se extendió al conjunto de la industria de . El sentimiento en Wall Street también se está viendo afectado por el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán , junto con informes que indican que las negociaciones se han estancado.

también se está viendo afectado por el frágil alto el fuego entre , junto con informes que indican que las negociaciones se han estancado. Según Mercuria , la escasez de combustible marino podría dejar hasta un 10% de la flota naviera mundial fuera de servicio. El cierre del Estrecho de Ormuz ha eliminado efectivamente alrededor de 14 millones de barriles diarios de petróleo crudo del mercado energético global.

, la escasez de podría dejar hasta un 10% de la flota naviera mundial fuera de servicio. El cierre del ha eliminado efectivamente alrededor de 14 millones de barriles diarios de del mercado energético global. Los precios del combustible marino bajo en azufre en Singapur se dispararon hasta un 134% durante el conflicto, aunque posteriormente las ganancias se moderaron hasta aproximadamente un 55%.

en Singapur se dispararon hasta un 134% durante el conflicto, aunque posteriormente las ganancias se moderaron hasta aproximadamente un 55%. Los precios del petróleo Brent y del WTI han aumentado alrededor de un 40% desde el inicio del conflicto, mientras que los mercados de productos refinados enfrentan una presión aún mayor, generando incertidumbre sobre la sostenibilidad de nuevas alzas de precios.

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