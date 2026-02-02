El Ibex 35 ha comenzado la mañana con dudas, anotándose leves caídas. Sin embargo, caía considerablemente menos que el resto de índices europeos, que bajan desde un 0,3% hasta un 0,8%. De hecho, a medida que avanza la sesión empieza a entrar en terreno positivo. El fin de semana ha sido movido, con los inversores buscando explicaciones a los desplomes del oro y la plata, pero no parece que esto esté pesando en el selectivo español, ya que tiene pocas empresas expuestas a estos movimientos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Amadeus e IAG empiezan con fuerza la sesión, y es que los resultados de las empresas relacionadas con el turismo están siendo buenos, lo que está cambiando el relato de un turismo débil. La realidad es que los consumidores siguen manteniendo el gasto en turismo estable, lo que está beneficiando al sector a pesar de que podía ser uno de los perjudicados de la inflación. Telefónica repunta y parece que el mercado celebra que la cifra de inscritos a su ERE supera el objetivo de despidos, lo que hará mucho más fácil el proceso, pero sigue mostrando el exceso de personal que tiene la compañía.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Repsol está cayendo con fuerza y podremos achacarlo al desplome de los precios de los futuros del crudo en lo que supone un destensionamiento de lo que habíamos visto en los últimos días. En ese sentido, ArcelorMittal y Acerinox también están en la parte baja de la tabla, lo que guarda relación con las caídas del oro y la plata del viernes. Aunque hoy los futuros están mucho más tranquilos y estas empresas no están directamente relacionadas con ambos metales, el sector de metales preciosos había estado repuntando por expectativas de que estas subidas también se trasladarían al resto de metales.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

