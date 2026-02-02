- El Ibex 35 sube en mitad de las caídas europeas
El Ibex 35 ha comenzado la mañana con dudas, anotándose leves caídas. Sin embargo, caía considerablemente menos que el resto de índices europeos, que bajan desde un 0,3% hasta un 0,8%. De hecho, a medida que avanza la sesión empieza a entrar en terreno positivo. El fin de semana ha sido movido, con los inversores buscando explicaciones a los desplomes del oro y la plata, pero no parece que esto esté pesando en el selectivo español, ya que tiene pocas empresas expuestas a estos movimientos.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Amadeus e IAG empiezan con fuerza la sesión, y es que los resultados de las empresas relacionadas con el turismo están siendo buenos, lo que está cambiando el relato de un turismo débil. La realidad es que los consumidores siguen manteniendo el gasto en turismo estable, lo que está beneficiando al sector a pesar de que podía ser uno de los perjudicados de la inflación. Telefónica repunta y parece que el mercado celebra que la cifra de inscritos a su ERE supera el objetivo de despidos, lo que hará mucho más fácil el proceso, pero sigue mostrando el exceso de personal que tiene la compañía.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Repsol está cayendo con fuerza y podremos achacarlo al desplome de los precios de los futuros del crudo en lo que supone un destensionamiento de lo que habíamos visto en los últimos días. En ese sentido, ArcelorMittal y Acerinox también están en la parte baja de la tabla, lo que guarda relación con las caídas del oro y la plata del viernes. Aunque hoy los futuros están mucho más tranquilos y estas empresas no están directamente relacionadas con ambos metales, el sector de metales preciosos había estado repuntando por expectativas de que estas subidas también se trasladarían al resto de metales.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
