Las acciones de IAG caen más de un 3%: ¿qué ocurre?

Las acciones de IAG están descendiendo más de un 3% en la sesión de hoy y se colocan como las peores del selectivo español. Sin embargo, esta corrección viene después de una gran semana y cierto optimismo sobre el valor hasta el punto en el que se encuentra cerca de los 5€ por acción. ¿Qué está ocurriendo?

Las acciones de IAG corrigen

Hoy las caídas de las acciones de IAG están descendiendo algo más de un 2% a pesar de que no hay noticias negativas alrededor del valor. Sin embargo, IAG venía de un rebote del 5% durante esta semana y hoy podríamos estar viendo una toma de beneficios. Lo cierto es que las acciones de IAG están teniendo un comportamiento errático en este 2026 porque el sector turístico también es sensible a los conflictos geopolíticos y al tira y afloja continuo que vemos con Trump como protagonista y un tercero que va cambiando.

Más allá de eso, IAG también se ve beneficiada por algunas tendencias positivas. Una de ellas es el precio del combustible. En ese sentido, IAG cubre alrededor del 60% del consumo de combustible para los próximos 12 meses y el 30% para los siguientes, pero sus aerolíneas de bajo coste pueden cubrir hasta el 75%. Por ello, aunque en el corto plazo el impacto se reduce, la tendencia hacia menores precios del crudo si que tendrá un gran impacto positivo en sus cuentas.

Por otro lado, uno de los problemas del sector es la escasez de aviones. Esta escasez no se debía únicamente a los problemas de producción de Boeing, pero también influía. No obstante, Boeing está consiguiendo incrementar de nuevo su producción tras el nuevo bache en 2024 y las entregas en los 9 primeros meses del 2025 ya subieron un 50%. Es decir, el 2025 podría haber terminado similar al 2023 pero con un escenario ya más despejado. Por su parte, Airbus anunció unas 790 entregas esperadas para el 2025. Por tanto, parece que en los próximos años veremos cierto destaponamiento en la entrega de aviones.

En definitiva, IAG puede enfrentar turbulencias por el camino, pero por la parte de los costes todo apunta a que no verá grandes presiones.

Las acciones de IAG suben un 0,2% este año.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de IAG?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.