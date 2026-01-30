Antes de la apertura de la sesión del jueves, Lockheed Martin, uno de los gigantes de la industria de defensa estadounidense, publicó sus resultados. Las expectativas del mercado fueron superadas y la valoración de la compañía alcanzó un nuevo máximo histórico, subiendo un 4% tras la publicación. Un nivel sin precedentes de tensiones geopolíticas y de gasto en defensa está impulsando a los contratistas del sector. Esto también se aplica a Lockheed Martin, que recientemente se ha visto en el centro de la atención negativa de la administración estadounidense debido a su política de dividendos y recompra de acciones.

Métricas clave de los resultados de Lockheed Martin

La compañía superó ligeramente las expectativas tanto en BPA como en ingresos en el cuarto trimestre de 2025.

BPA GAAP: 5,80 dólares (consenso del mercado: 5,75 dólares)

Ingresos: 20.300 millones de dólares (consenso del mercado: 19.850 millones dólares)

Margen operativo: 10,1%

En términos anuales:

Las ventas aumentaron un 5% en 2025 (hasta 75.000 millones dólares) y los beneficios crecieron un 11% (hasta 6.700 millones dólares), resultando en un BPA GAAP acumulado de 21,49.

La cartera de pedidos creció un 17% hasta 194.000 millones dólares, con un book‑to‑bill de 1,2. El margen operativo anual fue exactamente del 9%.

En todo 2025, la compañía destinó 3.100 millones de dólares a dividendos y 3.000 millones de dólares a recompras de acciones. El flujo de caja libre (Non‑GAAP) totalizó 6.900 millones de dólares.

Segmentos de negocio

Desde LockHeed Martin han afirmado que la demanda de los productos de la compañía es sin precedentes, con el mayor crecimiento en los segmentos de misiles y control de fuego. Las ventas en este segmento aumentaron hasta 14.400 millones dólares, lo que supuso un aumento del 14%, mientras que el beneficio se disparó un 382% hasta 1.900 millones de dólares. Los principales “caballos de batalla” en este segmento siguen siendo los sistemas Patriot y JASSM.

En el segmento de aeronáutica, la compañía continúa beneficiándose de las ventas y soporte de los aviones F‑35. En el cuatro trimestre, el beneficio operativo saltó un 80%, pero en términos interanuales cayó un 17%. Esto está vinculado principalmente a amortizaciones superiores a lo previsto relacionadas con uno de los proyectos clasificados de la compañía. Dadas las tendencias del sector, lo más probable es que esté relacionado con el proyecto X‑59 y otros vehículos hipersónicos.

Previsiones de Lockheed Martin para el 2026

Junto con los sólidos resultados, Lockheed Martin también presentó un guidance optimista. Así, para el próximo año, la empresa prevé:

Ventas: 77.500–80.000 millones de dólares

BPA anual: 29,35–30,25 dólares por acción

La dirección afirma que espera un crecimiento de ventas de doble dígito en el segmento de misiles y control de fuego.

Cotización de las acciones de Lockheed Martin en temporalidad diaria

Si el precio de las acciones de Lockheed Martin se mantiene por encima de los máximos recientes, entonces, dado el impulso alcista actual y la estructura de las medias móviles EMA 100 y 200, el valor podría tener la oportunidad de seguir subiendo incluso hacia la zona de los 740 USD.Un retroceso, potencialmente reforzado por una posible señal negativa del indicador MACD, podría llevar a las acciones de Lockheed Martin hacia la zona de soporte entre el nivel de Fibonacci del 78,6% y el retroceso del 50% del último tramo alcista.