Apple podría perder miles de millones si se rompe su acuerdo con Google

Una sentencia antimonopolio contra Alphabet podría poner fin al acuerdo que mantiene a Google como buscador predeterminado en los dispositivos Apple. Este pacto, representa una fuente clave de ingresos para Apple, especialmente en su división de servicios. El acuerdo en cuestión, vigente hasta septiembre de 2026, establece que Google sea el buscador predeterminado en los dispositivos Apple, a cambio de un pago anual estimado en 20.000 millones de dólares Aunque el juez Amit Mehta ya declaró en 2024 que Google violó las leyes antimonopolio, se espera que este mes emita su decisión final sobre las medidas correctivas. Si opta por prohibir los acuerdos de exclusividad en búsquedas, Apple podría ver una caída de entre el 4% y el 6% en sus beneficios anuales, según estimaciones de analistas. El impacto sería inmediato y significativo, afectando directamente su modelo de ingresos por servicios digitales. Mientras tanto, tanto Google como Apple se preparan para una posible apelación, lo que podría prolongar el proceso hasta 2026. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los analistas advierten que, aunque Alphabet podría verse obligada a desinvertir en negocios como Chrome o Android, esta reestructuración podría incluso beneficiar a sus accionistas a largo plazo. En cambio, para Apple, la ruptura del acuerdo con Google supondría una pérdida directa de ingresos sin una alternativa clara de compensación.

