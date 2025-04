ArcelorMittal comienza su recompra de acciones

ArcelorMittal se prepara para una recompra de acciones y una reestructuración financiera. La compañía ha anunciado la compra de 85 millones de acciones el mismo día que se anunciaron los aranceles del presidente Trump. Esta recompra de acciones se llevará a cabo hasta 2030 y se hará de forma gradual, comenzando por la compra de 10 millones de acciones. El objetivo de la recompra de acciones de ArcelorMittal es la reducción del capital social de la compañía, hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de los programas de acciones para empleados y para hacer frente a otras obligaciones relacionadas con renta variable. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La compañía se prepara para un nuevo paradigma arancelario que marcará una nueva tendencia en las cotizaciones mundiales. La empresa siderúrgica y minera retrocede un 5% en la sesión de hoy y un 14,6% desde el anuncio de los aranceles. Este retroceso se ha cobrado las ganancias obtenidas con el rendimiento del año 2025 y se sitúa en una caída del 2,4% en lo que va de año. Hasta el anuncio de los aranceles, las acciones de ArcelorMittal registraban una subida del 18,7% desde el inicio del año. ¿Cómo afectan los aranceles a ArcelorMittal? Actualmente, ArcelorMittal obtiene el 52,5% de sus ingresos de Europa, el 38,9% de América, siendo un 13,5% de Estados Unidos, y un 8,6% de Asia y África, lo que la expone ante los nuevos impuestos del continente americano. El impuesto del 25% a las importaciones de acero y aluminio afectan considerablemente a la compañía, ya que obtienen 8440 millones de dólares en ventas del continente americano. Estas medidas encarecerán el precio de sus productos y en consecuencia provocarán una disminución en la demanda de sus bienes, lo que se traduce en una disminución de ventas y una reducción de los márgenes operativos y de los beneficios. Algunas de las medidas que ha tomado la compañía para hacer frente a este nuevo contexto es la construcción de una fábrica en Estados Unidos con una inversión de 900 millones de euros, pero no estará operativa hasta la segunda mitad del 2027. Esta medida acompaña al plan de la Comisión Europea para favorecer la competitividad del sector del acero ante el aumento de los impuestos sobre el sector. El Plan de Acción para el Acero y los Metales busca fortalecer la competitividad de la industria y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Para lograrlo, se enfocará en la modernización de las instalaciones industriales, la promoción de tecnologías innovadoras y la reducción de las emisiones de carbono, contribuyendo así a los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. ¿Será suficiente para competir con las imposiciones europeas? Seguramente dependerá de la respuesta europea frente a dichos aranceles. A pesar del entorno adverso al que se enfrentará ArcelorMittal, su CEO, Michael Van der Merwe ha destacado los impresionantes planes de expansión que presenta la empresa, con una producción interanual entre 3 y 5 millones de toneladas de hierro durante los últimos años. Este dato pretende quedarse pequeño ante las nuevas expectativas de alcanzar los 15 millones de toneladas al año.

