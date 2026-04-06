Arranca la semana bursátil ¿Que harán los índices?

Donald Trump ha vuelto a realizar declaraciones durante el fin de semana, aprovechando que los mercados estaban cerrados. Ya no sorprende y parece haberse convertido en una táctica habitual dentro de su estrategia negociadora.

Tras una semana en la que las señales apuntaban a una mejora diplomática, el presidente estadounidense publicó mensajes de tono beligerante en su red social. Esta mañana hemos analizado en detalle estas declaraciones y su impacto en los mercados en nuestra plataforma.

El efecto ha sido inmediato tanto en los futuros de los índices como en el precio de las materias primas. Con las bolsas europeas cerradas hoy, todas las miradas están puestas en Estados Unidos. La pregunta es evidente: ¿cómo se comportarán los índices esta semana?

Un arranque de semana marcado por la tensión geopolítica

Los mercados afrontan una semana clave, con los principales índices aún condicionados por la evolución del conflicto en Oriente Medio. La prima de riesgo asociada a una posible escalada sigue presente y continúa siendo el principal catalizador del sentimiento inversor.

Antes de analizar qué podría ocurrir, conviene repasar de dónde venimos. Para ello, tomamos como referencia los dos principales índices europeos (Stoxx 600 y EuroStoxx 50) y los tres grandes índices estadounidenses: Nasdaq 100, S&P 500 y Russell 2000.

Durante la semana pasada, tras un aparente inicio de desescalada, el mercado esperaba que Trump mantuviera ese tono conciliador en sus declaraciones. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

En este punto, muchos inversores se preguntan si estamos ante otro ejemplo del llamado TACO trade, amenazas que no se materializan, o si esta vez las advertencias son reales y podrían desembocar en una intensificación del conflicto.

Aun así, los índices europeos y estadounidenses tuvieron un desempeño muy positivo la semana pasada, con subidas superiores al 3% en todos ellos. El Nasdaq 100 lideró las ganancias, impulsado por el buen comportamiento del sector tecnológico y cerrando con un avance cercano al 4%.

Si analizamos el rendimiento desde el inicio de la guerra, los más afectados han sido los índices europeos: el Stoxx 600 cae un 7,2% y el EuroStoxx 50 un 5,9%, reflejo de la mayor dependencia energética de Europa. Estados Unidos, más protegido por su condición de exportador, ha sufrido menos. Curiosamente, Nasdaq y Russell 2000, los más volátiles, presentan las menores caídas, beneficiándose de fuertes rebotes cuando las noticias son positivas.

Fuente: Bloomberg

¿Qué harán los índices esta semana?

El factor esencial que determinará la dirección del mercado a corto plazo sigue siendo la intensidad y duración del conflicto. El indicador más claro del miedo del mercado continúa siendo el precio del petróleo: subidas implican conflicto prolongado; bajadas, desescalada.

En el momento de escribir este análisis, el crudo cae ligeramente en el día, aunque sigue cerca de los 110 dólares, por debajo de los casi 120 alcanzados la semana pasada. Si a esto sumamos unos futuros del S&P 500 ligeramente positivos (+0,2%) y los futuros del Nasdaq subiendo un 0,7%, y los del , podríamos esperar una apertura relativamente estable.

Aun así, estos indicadores sirven de poco cuando hay datos económicos importantes por delante y declaraciones imprevisibles del presidente estadounidense.

Con este contexto, podemos plantear dos escenarios.

E.1. Relajamiento del conflicto: impulso para la renta variable

Si la tensión en Oriente Medio continúa moderándose, los mercados podrían entrar en una fase de recuperación más sólida, prolongando la dinámica positiva de la semana pasada. En este contexto, el precio del crudo tendería a relajarse, posiblemente hacia la zona de los 100 dólares, replicando el comportamiento observado en anteriores episodios de avances diplomáticos entre las partes implicadas.

El dólar perdería atractivo como activo refugio y las criptomonedas podrían repuntar gracias a un mayor apetito por activos risk‑on.

En este escenario, los índices con mayor potencial alcista serían el Nasdaq 100, apoyado en su elevado peso tecnológico y en el buen desempeño reciente, y el Stoxx Europe 600, que podría beneficiarse de forma notable tras las fuertes caídas previas derivadas de la dependencia energética europea. La recuperación de los sectores cíclicos impulsaría especialmente a este último.

El resto de índices también se verían favorecidos: el S&P 500 acompañaría al alza, el Russell 2000 se beneficiaría de una menor presión monetaria y el EuroStoxx 50 encontraría apoyo en un entorno de costes energéticos más bajos.

E.2. Escalada del conflicto: vuelta al modo refugio y presión para la renta variable

Si la tensión en Oriente Medio vuelve a intensificarse, los mercados entrarían rápidamente en un entorno de mayor aversión al riesgo, rompiendo la inercia positiva de la semana pasada. En ese escenario, el precio del crudo podría repuntar con fuerza, pudiendo escalar hacia la zona de los 120 dólares, en línea con episodios anteriores en los que el mercado reaccionó a interrupciones de suministro o ataques a infraestructuras energéticas clave.

El dólar recuperaría atractivo como activo refugio, apreciándose frente a las principales divisas, mientras que las criptomonedas podrían sufrir ventas iniciales por la búsqueda de liquidez y el giro hacia posiciones defensivas.

Los índices más perjudicados serían aquellos con mayor exposición a sectores cíclicos. Tanto el Stoxx Europe 600 como el EuroStoxx 50, muy sensibles a energía, transporte y banca, acusarían el impacto directo del encarecimiento del petróleo y el deterioro del sentimiento económico.

El resto de índices estadounidenses también podrían registrar caídas, aunque previsiblemente de menor magnitud debido a su menor dependencia energética y a la correlación más moderada que han mostrado con el petróleo desde comienzos de año en comparación con los índices europeos.

¿Cómo navegar esta situación? Opciones como herramienta

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Si crees que la guerra podría intensificarse en las próximas semanas y que esto podría provocar caídas en los índices, una opción put permite obtener exposición a ese tipo de escenarios. Por el contrario, si consideras que la situación puede mejorar y que los índices podrían subir, una opción call ofrece exposición a un entorno más favorable.

En ambos casos, el riesgo máximo se limita al coste de la prima pagada.

Una semana dominada por titulares y sensibilidad al riesgo

Los mercados llegan a la semana con un equilibrio frágil, cualquier señal de distensión puede impulsar a los índices, mientras que un repunte de la tensión devolvería a los inversores al modo defensivo.

En un entorno tan dependiente de titulares, la clave será la gestión del riesgo y la capacidad de los índices para mantener soportes clave mientras se define el rumbo geopolítico.

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