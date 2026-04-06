¿Vuelve el TACO trade? Las amenazas de Trump a Irán que pueden cambiarlo todo

Trump parece haber perdido los nervios y en las últimas horas ha escrito varias publicaciones en su red social que son cuanto menos preocupantes. Con las bolsas europeas hoy cerradas, el mercado pondrá el foco en Estados Unidos, pero no podemos descartar más declaraciones de Trump a lo largo de todo el día.

Trump pierde los nervios

El presidente de Estados Unidos parece que perdió los nervios con Irán y amenaza con bombardear las instalaciones energéticas del país si el estrecho de Ormuz no se abre antes de mañana a las 8 de la tarde hora este, lo que significa en la madrugada del martes al miércoles en España. Aunque esto puede entrar dentro de su política negociadora, sorprendió con algunos de sus mensajes, como: “There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah.” Este podría ser perfectamente uno de esos mensajes alterados por la IA, pero es lo que escribió el propio Trump.

¿Estamos ante otro TACO trade?

Ya sabemos que el TACO trade (Trump siempre se acobarda) ha ocurrido ya en varias ocasiones, y esta podría ser una de ellas. No porque no se vaya a atacar ninguna instalación energética, sino porque está en duda de si se realizará con la contundencia que Trump afirma. Las consecuencias de un gran ataque a instalaciones energéticas son muy negativas para todo el mundo, a lo que hay que sumarle las posibles represalias que tomaría Irán, atacando también las instalaciones de los países de Oriente Medio en los que Estados Unidos tiene bases militares. Por ello, parece que estas declaraciones son de nuevo otra forma más de presión sobre Irán para que acepte algún acuerdo de paz.

¿Cómo reacciona el petróleo?

Los precios de la energía siguen por las nubes. El barril de petróleo Brent (que se usa como referencia en mercados internacionales), está por encima de los 110$. Mientras, los futuros del gas europeo siguen rondando los 50€. Es decir, parece que los inversores no le están dando mucha importancia a estas palabras de Trump, ni como efectivas para lograr la apertura del estrecho ni como verdaderas en el sentido de realizar dichos ataques.

Sin duda, esta semana será muy movida y estamos en un momento en el que no hay que descartar una intensificación del conflicto, pero tampoco una especie de acuerdo de paz anticipado.