Después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, las empresas petroleras se han encontrado un panorama completamente diferente. Trump pretende que las empresas privadas exploten los recursos venezolanos, entre las que se incluye Repsol. Sin embargo, dentro del sector nos encontramos compañías que ven al país todavía “ininvertible”, mientras que otras ven en él una gran oportunidad. En este último grupo nos encontramos a Repsol, que además ha recuperado el control operativo de sus activos en Venezuela. ¿Tienen sus planes sentido?

Repsol recupera el control operativo de sus activos petroleros en Venezuela

Repsol acaba de recuperar el control operativo de sus activos petroleros en Venezuela. Además, el acuerdo con el país incluye un sistema de pago garantizado, un punto importante dado que todavía hay deudas pendientes a favor de Repsol. Recordemos que Repsol suministraba gas a Venezuela y este le pagaba en petróleo, que principalmente llegaba a nuestro país. Sin embargo, Trump puso fin a estas operaciones en marzo del 2025.

Aunque todavía hay deudas de más de 4.500 millones de dólares, este puede ser el comienzo de la recuperación.

Con todo ello, recordemos que Repsol tenía unos planes muy ambiciosos para sus activos en Venezuela.

¿Son factibles los planes de Repsol en Venezuela? Opinión del Departamento de Análisis de XTB España

Planes de inversión en Venezuela

Según la compañía española, pretenden incrementar la producción en Venezuela un 50% en un año y triplicarla en 3 años. Este plan es bastante ambicioso y aunque si se cumple tendría un gran impacto positivo, tenemos dudas de la capacidad de llevarse a cabo.

En primer lugar, Repsol anunció recientemente su plan estratégico para el periodo 2026-2028. En dicho plan, la compañía anunció que reduciría su capex neto medio (las inversiones que realiza la compañía en sus activos físicos) por año desde los 3.900 millones de euros en el anterior plan, a un rango de entre 2.500-3.000 millones de euros por año. En concreto, en el segmento de exploración y producción (el que afecta a lo que estamos analizando actualmente), se destinaría entre el 30% y 35% del capex total.

Puesto en cifras concretas, en el periodo 2024-2025 se destinó un capex neto medio de unos 1.170 millones de euros al año, mientras que en el periodo 2026-2028 el rango se encuentra entre los 1.050 millones de euros hasta los 750 millones de euros, en el escenario más restringido. Esto supone que las inversiones en el área de exploración se reducirán entre un 10,3% hasta un 35,9%.

La producción estimada de Repsol no cuadra

Ahora bien, la empresa pretende multiplicar considerablemente la producción en Venezuela. Repsol produce unos 45.000 barriles de petróleo al día. Por tanto, si se cumple el escenario en el que se triplica la producción, hablaríamos de una producción de unos 135.000 barriles diarios. Si esto se lo sumamos a los 548.000 barriles diarios de producción de hidrocarburos de 2025, tenemos una cifra de producción de 2028 de unos 683.000 barriles diarios. Sin embargo, la propia Repsol en su plan estratégico afirma que la producción total en 2028 será de entre 580.000 y 600.000 barriles diarios. Y esto teniendo en cuenta que nuestros cálculos no incluyen incrementos de producción en otros países. Que la directiva no incluya adrede la potencial producción en Venezuela no genera confianza.

Además, una de las consecuencias del chavismo, ha sido precisamente el deterioro de la infraestructura petrolífera. En ese sentido, es muy probable que las compañías que quieran aumentar la producción en el país tengan que realizar importantes inversiones, incluída Repsol. De hecho, recordemos que Trump hacía una ambiciosa propuesta en la que reclamaba inversiones de unos 100.000 millones de dólares en inversiones. Además, la directiva afirma que más del 80% de las inversiones de los próximos tres años se destinarán a Estados Unidos. Es decir, no está nada claro de donde saldrán las inversiones necesarias en Venezuela.

En definitiva, pensamos que Venezuela puede suponer un importante impulso para Repsol, pero los planes de la directiva para incrementar la producción no parecen cuadrar con sus intenciones de inversión. De momento, los números no salen y el mercado reclama mayor estabilidad en la producción de Repsol.

¿Cómo comprar acciones de Repsol?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol (REP1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.