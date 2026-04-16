Con el S&P 500 marcando nuevos máximos en la sesión de ayer, el mercado parece haber descontado que el alto el fuego en Oriente Medio desembocará en una tregua o en algún tipo de acuerdo que permita la vuelta progresiva a la normalidad en la región.

Los inversores interpretan este escenario como el inicio de la reactivación del tráfico en el Estrecho de Ormuz y del cese de actividades bélicas bajo determinadas condiciones.

Con este frente aparentemente estabilizado, el presidente Donald Trump ha vuelto a centrar su atención en un viejo objetivo, Jerome Powell. Sus declaraciones, sin embargo, ya no parecen tener impacto en la cotización del mercado, que permanece más pendiente de los beneficios empresariales y del ciclo de tipos que de los mensajes políticos.

Trump amenaza con despedir a Powell y reabre el debate sobre la independencia de la Fed

La tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal volvió a escalar después de que Trump afirmara que despedirá a Jerome Powell si este no abandona el cargo de presidente de la Fed “a tiempo”.

Las declaraciones, realizadas en una entrevista televisiva, reabren el debate sobre la independencia del banco central y sobre la transición de liderazgo prevista para los próximos meses.

El mandato de Powell como chair concluye en mayo, aunque su mandato como miembro del ‘Board of Governors’ se extiende hasta 2028, lo que complica cualquier intento de apartarlo completamente de la institución.

Powell ha señalado que está dispuesto a continuar como ‘chair pro tempore’ si no hay un sucesor confirmado a tiempo.

Trump, por su parte, afirmó que Powell “no se irá cuando corresponde” y que ha evitado destituirlo hasta ahora, aunque asegura que “será despedido”.

El gran obstáculo: una investigación que bloquea el relevo de la FED

El principal problema para la transición es la investigación del Departamento de Justicia sobre Jerome Powell, relacionada con cuestiones administrativas vinculadas a un proyecto de renovación dentro de la propia Reserva Federal.

El caso lleva abierto el tiempo suficiente como para haberse convertido en un elemento central del debate político.

Mientras la investigación siga activa, el senador Thom Tillis ha anunciado que bloqueará la confirmación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, al considerar imprescindible que el caso se cierre antes de avanzar en cualquier relevo.

Esto genera un atasco institucional:

Powell no puede ser reemplazado sin un sucesor confirmado.

Warsh no puede ser confirmado mientras la investigación siga abierta.

La Fed queda atrapada en un limbo que retrasa la transición.

Powell se ve obligado a mantenerse como chair provisional.

Una situación que, según fuentes políticas citadas por la prensa estadounidense, no ha sentado nada bien en la Casa Blanca.

El mercado pone el foco en la temporada de resultados

El mercado parece haber pasado página del frente geopolítico y ahora se pone en foco en la temporada de resultados, mientras la tensión política en torno a la independencia de la Reserva Federal reabre un nuevo foco de incertidumbre institucional.

La investigación sobre Powell mantiene bloqueado el relevo de la FED y prolonga un escenario de interinidad que la Casa Blanca observa con creciente incomodidad, pero que, por ahora, no altera el pulso de unos inversores más centrados en los beneficios empresariales.