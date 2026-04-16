Los mercados están pendientes de dos grandes variables. Una de ellas es la temporada de resultados, que en Estados Unidos y Europa ya ha provocado fuertes movimientos tanto al alza como a la baja. La otra, es la guerra en Oriente Medio, entre los que se encuentra el bloqueo del estrecho de Ormuz. Pero ¿en qué momento se encuentra actualmente?

¿Se está cumpliendo el cierre del estrecho de Ormuz?

El cierre del estrecho de Ormuz es uno de los eventos más importantes de la década, y se está cumpliendo. El número de tráfico marítimo en la zona se ha reducido a prácticamente cero y el gobierno de Estados Unidos sigue presionando. De hecho, el secretario de defensa Pete Hegseth ha afirmado que el bloqueo continuará tanto tiempo como sea necesario. Si observamos las estimaciones de Bloomberg sobre el tráfico de barcos por el estrecho, el tránsito es prácticamente inexistente.

¿Cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz?

Ahora mismo el ejército naval de Estados Unidos está custodiando el estrecho en busca de presionar económicamente a Irán y no parece que esto vaya a cambiar en los próximos días. Las negociaciones parecen encalladas y aunque cada día parece que hay algún avance, el mercado podría perder sensibilidad a este tipo de declaraciones, al igual que lo que ocurre con otros anuncios de Trump.

Es curioso como las bolsas americanas han tenido un rally importante desde el inicio de la tregua, con el S&P 500 repuntando más de un 6% y el Nasdaq 100 de alrededor del 10%. Pero el estrecho sigue cerrado en la práctica. Es decir, parte de lo que descuenta el mercado es la apertura del estrecho, pero también que no se están atacando las instalaciones energéticas de Oriente Medio.

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