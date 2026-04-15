El Ibex 35 termina la sesión con caídas de alrededor de medio punto porcentual, aunque no ha sido el selectivo europeo más bajista. En general los ánimos han sido negativos porque los resultados de las empresas europeas no han sido positivos. Esto, junto a la ausencia de avances reales en las negociaciones de Estados Unidos e Irán, ha causado que el selectivo español haya corregido.

Solaria lidera al Ibex 35

Dentro del Ibex 35 hemos visto a Solaria como la acción más alcista. La compañía ha subido más de un 4% debido a los rumores de unas negociaciones con Telefónica y ACS para entrar en una empresa conjunta con la que desarrollar centros de datos. Sin embargo, la situación financiera de la compañía, con más de 1.400 millones de deuda neta y un ratio deuda neta/ebitda de más de 5 veces, complican una entrada en el capital a no ser que el proyecto sea financiado principalmente por fondos europeos. Amadeus o Indra también han tenido avances sólidos, con esta última consolidando su directiva después de la salida de Escribano. Además, parece que está dispuesta a colaborar con otras empresas del sector para atender a los contratos concedidos por el gobierno español.

Fluidra sufre un recorte de precio objetivo

En la parte baja Fluidra ha sido la protagonista, con caídas de casi el 3%. La compañía ha sufrido un recorte de precio objetivo por parte de Kepler hasta los 20,5€ desde los 21,5€. Es decir, no ven prácticamente potencial en la compañía. El valor tiene un importante componente cíclico, pero no se ha visto tan afectado por el conflicto porque su negocio principalmente se centra en Norteamérica. Repsol también ha corregido en un entorno en el que los precios del petróleo se mantienen por debajo de los 100$. Por su lado, Ferrovial o ACS también se han anotado caídas de más de un 1%.

Europa achaca unos resultados que no han gustado

En Europa el CAC francés ha sido el índice que más ha sufrido por unos resultados del sector del lujo que no han convencido a los inversores. Hermès incrementó sus ingresos en un 5,6% interanual a tipo de cambio constante, pero se ha quedado muy por debajo del 7,44% esperado por el consenso de analistas. Por su parte, Kering ha vuelto a decepcionar y aunque en términos comparables sus ingresos se han quedado planos, han sido ligeramente inferiores a lo esperado. Y más importante, Gucci sigue desmoronándose y ha tenido otra caída de las ventas del 8% interanual comparable. La guerra en Oriente Medio ha tenido un importante impacto en el sector del lujo. Aunque en términos totales, no es ni de lejos la región más importante, su dinámica influye al resto del mundo. Para poner contexto, Oriente Medio supone alrededor del 5% de las ventas minoristas de Kering, en torno al 6% de LVMH y en Hermès alrededor del 4%. El problema viene de que en Marzo la demanda se deterioró considerablemente. La propia LVMH afirma que en marzo la demanda se deterioró entre un 30% y un 70% dependiendo del local, mientras que Kering afirma que el crecimiento fue positivo en los dos primeros meses del año, pero que en el cómputo del trimestre supuso una caída del 11% interanual. Además, el gasto en lujo del turismo supone alrededor del 30% de los ingresos totales del sector, por lo que también influye el cierre o caída del tráfico aéreo de pasajeros de la zona. el sector del lujo todavía está en una fase de reconstrucción y la demanda del lujo aspiracional sigue constreñida. La actual crisis del petróleo es un factor muy negativo porque el consumidor de lujo aspiracional se ve afectado por las subidas de precios generalizadas. Por tanto, la guerra en Oriente Medio es otra piedra en un zapato que ya tenía los cordones desatados.

Por su parte, ASML ha incrementado incluso sus previsiones para el año completo, pero se ha quedado por debajo de lo que esperaba el mercado. Además, este es el primer informe en el que no se da el dato de pedidos, lo que probablemente también haya ayudado a generar mayor desconfianza en la sesión de hoy. La compañía es una de las beneficiadas de la inversión en IA, pero los problemas generales de suministro probablemente capen el crecimiento de la empresa.

Wall Street cerca de máximos

En Wall Street sí que vemos subidas sólidas, con la banca americana gustándose. Hoy ha sido el turno de Morgan Stanley, que se ha beneficiado de la volatilidad del mercado desde el estallido del conflicto y ha convencido a los inversores. En definitiva, los índices americanos se acercan de nuevo a máximos.

Otros activos

El oro y la plata han vuelto a caer. Por su parte, el petróleo ha repuntado ligeramente, pero sus movimientos son mucho más contenidos de los que hemos visto en las últimas semanas. Con el parón de los ataques, la volatilidad en el crudo se reduce. Bitcoin también ha tenido caídas ligeras, mientras que el dólar ha tenido una sesión tranquila.