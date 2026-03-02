- Bankinter y Ebro Foods serán las primeras compañías españolas en repartir dividendos en marzo.
El mes de marzo arranca con nuevas citas para los inversores que buscan rentabilidad vía dividendos. Dos compañías españolas, Bankinter y Ebro Foods, abrirán el calendario con pagos programados para la última semana del mes, consolidando la tendencia de retribuciones estables dentro del mercado nacional. Repasamos las fechas clave, importes y condiciones para acceder a estos dividendos.
Bankinter, la empresa del Ibex que reparte dividendos en marzo
Bankinter será la primera compañía en retribuir a sus accionistas en el mes de marzo. El banco, que presentó sus últimos resultados a finales del pasado mes de enero, mantiene su política de dividendos recurrentes, apoyada en unos resultados sólidos y en la mejora de márgenes del sector financiero.
-
Importe: 0,1549 € por acción
-
Ex‑date: 30 de marzo de 2026
-
Fecha de pago: 2 de abril de 2026
-
Ticker: BKT.ES
Los accionistas que posean títulos antes del ex‑date tendrán derecho a recibir el dividendo íntegro.
Ebro Foods, otra oportunidad para cobrar dividendo
La segunda compañía en el calendario de dividendos de marzo es Ebro Foods, líder europeo en alimentación y referencia en el segmento de pasta y arroz. La empresa mantiene una política de retribución estable, apoyada en su generación de caja y en la resiliencia del consumo básico.
-
Importe: 0,23 € por acción
-
Ex‑date: 30 de marzo de 2026
-
Fecha de pago: 1 de abril de 2026
-
Ticker: EBRO.ES
El dividendo se abonará un día antes que el de Bankinter, aunque ambos comparten la misma fecha ex‑dividendo.
Resumen del calendario de dividendos de marzo 2026
El mes de marzo comienza así con dos pagos relevantes dentro del mercado español, especialmente para los inversores que buscan ingresos recurrentes. A medida que avance el trimestre, se espera que más compañías del Ibex y del Mercado Continuo anuncien sus retribuciones correspondientes al ejercicio 2025.
Los clientes que operan con XTB pueden consultar en cualquier momento el calendario completo de dividendos directamente desde la plataforma xStation 5, donde encontrarán las fechas de ex‑date, pago y los importes actualizados para cada compañía. Esta sección está disponible también en la web de XTB, facilitando el seguimiento centralizado de todas las retribuciones previstas del mes.
Cómo invertir en acciones de Bankinter y Ebro Foods desde XTB
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Bankinter (BKT.ES) y Ebro Foods (EBRO.ES), dos compañías españolas que destacan por su política de dividendos estable y recurrente. Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en estos valores de forma eficiente y con costes muy competitivos.
