El mes de marzo arranca con nuevas citas para los inversores que buscan rentabilidad vía dividendos. Dos compañías españolas, Bankinter y Ebro Foods, abrirán el calendario con pagos programados para la última semana del mes, consolidando la tendencia de retribuciones estables dentro del mercado nacional. Repasamos las fechas clave, importes y condiciones para acceder a estos dividendos.

Bankinter, la empresa del Ibex que reparte dividendos en marzo

Bankinter será la primera compañía en retribuir a sus accionistas en el mes de marzo. El banco, que presentó sus últimos resultados a finales del pasado mes de enero, mantiene su política de dividendos recurrentes, apoyada en unos resultados sólidos y en la mejora de márgenes del sector financiero.

Importe: 0,1549 € por acción

Ex‑date: 30 de marzo de 2026

Fecha de pago: 2 de abril de 2026

Ticker: BKT.ES

Los accionistas que posean títulos antes del ex‑date tendrán derecho a recibir el dividendo íntegro.

Ebro Foods, otra oportunidad para cobrar dividendo

La segunda compañía en el calendario de dividendos de marzo es Ebro Foods, líder europeo en alimentación y referencia en el segmento de pasta y arroz. La empresa mantiene una política de retribución estable, apoyada en su generación de caja y en la resiliencia del consumo básico.

Importe: 0,23 € por acción

Ex‑date: 30 de marzo de 2026

Fecha de pago: 1 de abril de 2026

Ticker: EBRO.ES

El dividendo se abonará un día antes que el de Bankinter, aunque ambos comparten la misma fecha ex‑dividendo.

Resumen del calendario de dividendos de marzo 2026

El mes de marzo comienza así con dos pagos relevantes dentro del mercado español, especialmente para los inversores que buscan ingresos recurrentes. A medida que avance el trimestre, se espera que más compañías del Ibex y del Mercado Continuo anuncien sus retribuciones correspondientes al ejercicio 2025.

Los clientes que operan con XTB pueden consultar en cualquier momento el calendario completo de dividendos directamente desde la plataforma xStation 5, donde encontrarán las fechas de ex‑date, pago y los importes actualizados para cada compañía. Esta sección está disponible también en la web de XTB, facilitando el seguimiento centralizado de todas las retribuciones previstas del mes.

