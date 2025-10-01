ASML acumula un 30% de subida desde agosto

Las acciones de ASML suben hoy casi un 1,5% por las crecientes expectativas de demanda de su maquinaria, motivadas por aumentos de inversión en Capex de TSMC. Además, varias casas de análisis han elevado en los últimos días sus recomendaciones sobre ASML, tras prever que TSMC podría incrementar su presupuesto de inversión anual por encima de los 50.000 millones de dólares en 2026 y 2027, lo que beneficiaría directamente a ASML.

Recordemos que el sector de semiconductores está impulsado por la demanda de chips de última generación, esenciales para inteligencia artificial y tecnología avanzada, con TSMC, Intel y Nvidia siendo sus principales clientes, lo que sostiene expectativas de beneficio para ASML. La posición de ASML como líder tecnológico en maquinaria de litografía EUV y proveedor estratégico de los principales fabricantes de chips le da una ventaja competitiva decisiva, reforzada por la dinámica inversora sostenida en IA y semiconductores.

Las subidas de hoy continúan una sostenida tendencia alcista, con el valor acumulando un 32% de subida en las últimas 5 semanas. La cotizada holandesa pone el foco en la resistencia de 910 euros por acción, derivada del potencial de crecimiento estimado y los nuevos contratos en el sector.

Precio de la acción de ASML

Fuente : Xstation5

ASML cotiza en los 836 euros por título, a un 17% de máximos históricos.

¿Cómo comprar acciones de ASML?

