La temporada de resultados del tercer trimestre de 2025 del S&P 500 ya está en marcha, y los primeros resultados muestran un panorama dispar. Si bien la mayoría de las empresas superan las expectativas, la magnitud de estas mejoras es menor de lo habitual. Aun así, el índice continúa registrando un fuerte crecimiento, marcando su noveno trimestre consecutivo de aumento de beneficios. A continuación, analizaremos los datos de la temporada de resultados hasta el 17 de octubre.

Algunas cifras clave

Alrededor del 12% de las empresas del S&P 500 han publicado sus resultados del tercer trimestre hasta el 17 de octubre.

El 86% ha reportado beneficios por acción (BPA) superiores a las estimaciones de los analistas , superiores a los promedios de cinco años (78%) y diez años (75%).

Sin embargo, las ganancias han superado las estimaciones en un promedio del 5,9%, cifra inferior al promedio de cinco años del 8,4%.

Esto sugiere que, si bien las empresas continúan superando a las demás, la fuerza general de las sorpresas se está atenuando en comparación con trimestres anteriores. Sin duda, las primeras etapas de la temporada de resultados del tercer trimestre de 2025 muestran resiliencia en los beneficios corporativas estadounidenses. Los sólidos resultados de los sectores financiero y tecnológico continúan impulsando el crecimiento, incluso cuando algunas industrias, en particular la energía y los bienes de consumo básico, enfrentan dificultades. Con sólidas tendencias de ingresos y mejores proyecciones para 2026, las perspectivas de beneficios del S&P 500 siguen siendo positivas, pero las valoraciones sugieren que las expectativas ya son altas.

Las empresas del sector financiero han sido las principales impulsoras del impulso de los beneficios. Sus sólidos resultados han contribuido a impulsar la tasa general de crecimiento de las ganancias del S&P 500.

Las sorpresas positivas en el sector financiero compensaron los resultados más débiles y los recortes de estimaciones en el sector de la salud.

La tasa combinada de crecimiento de los beneficios—que combina los resultados reales y proyectados— se sitúa ahora en el 8,5 %, frente al 7,7 % de la semana pasada y el 7,9 % de finales de septiembre.

Si esta tasa se mantiene, se alcanzarán nueve trimestres consecutivos de crecimiento interanual de los beneficios.

Sectores con crecimiento: Se espera que 7 de los 11 sectores registren mayores beneficios interanuales.

Líderes: Tecnologías de la información, Finanzas, Servicios públicos y Materiales.

Sectores con descensos: Se espera que 4 sectores experimenten caídas en sus beneficios.

Rezagados: Energía y bienes de consumo básico experimentan las mayores caídas.



El crecimiento de los ingresos se mantiene sólido en todo el índice, continuando una impresionante racha de expansión. De hecho, el 84% de las empresas que reportaron ingresos han superado las expectativas, muy por encima de los promedios a largo plazo. Los ingresos reportados superan las estimaciones en un 1,5%, ligeramente por debajo del promedio de cinco años (2,1%), pero aún se mantienen en niveles saludables. Por sectores, las tecnologías de la información continúan liderando el crecimiento de los ingresos, mientras que el sector energético sigue siendo el único que muestra una disminución interanual de los ingresos.

Mirando hacia el futuro: Expectativas de los analistas para las empresas del S&P 500

Los analistas se muestran optimistas sobre los próximos trimestres. Las previsiones de crecimiento de los beneficios son las siguientes:

T4 2025: 7,5 %

T1 2026: 11,9 %

T2 2026: 12,8 %

Año completo 2025: 11,0 %

Estas proyecciones indican expectativas de una aceleración constante de la rentabilidad corporativa hasta mediados de 2026. La relación precio-beneficio (P/E) a 12 meses del S&P 500 se sitúa en 22,4, elevada en comparación con su media de cinco años (19,9) y de diez años (18,6). Sin embargo, ha bajado ligeramente del 22,8 registrado a finales de septiembre. Esta valoración sugiere que el mercado sigue siendo caro en relación con las normas históricas.

Fuente: FactSet Research

Fuente: FactSet Research

Al observar los futuros del S&P 500, podemos observar la debilidad a corto plazo. A pesar del sólido comienzo de la temporada de resultados del tercer trimestre, la confianza en Wall Street se mantiene a la baja. Tanto Netflix como Tesla no sorprendieron positivamente a los inversores esta semana.