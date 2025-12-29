Warren Buffett, el famoso Oráculo de Omaha, dejará el puesto de consejero delegado de Berkshire Hathaway a finales de 2025, culminando un mandato de unos 60 años en los que ha convertido un pequeño negocio textil en uno de los mayores conglomerados del mundo y en un auténtico símbolo de la inversión en valor. Su retirada marca el final de una era para los mercados, pero con un plan de sucesión muy premeditado y una filosofía de inversión diseñada para sobrevivirle.

Adiós a Warren Buffett

Warren Buffett, de 95 años, dejará el cargo de CEO a finales de este año, pero mantendrá la presidencia del consejo y seguirá vinculado a la compañía como referencia intelectual y accionista clave. En la última junta y en comunicaciones posteriores ha confirmado que no venderá sus acciones de Berkshire, que seguirán siendo el grueso de su patrimonio y se irán donando progresivamente a fines filantrópicos.

El elegido para sustituirle es Greg Abel, actual vicepresidente de Berkshire y responsable de los negocios no aseguradores, especialmente el área de energía (Berkshire Hathaway Energy), donde ha demostrado un perfil muy operativo.

Abel, de 62 años, será el nuevo CEO de Berkshire desde 1970. Abel cuenta con el respaldo expreso de Buffett, que ha reiterado que el futuro del conglomerado puede ser incluso mejor bajo su mando si mantiene la disciplina de capital y la cultura de la casa.

¿Qué ocurrirá con Berkshire Hathaway?

Berkshire Hathaway es la empresa textil que Buffett convirtió en un grupo valorado en torno a 1,2 billones de dólares, con negocios que abarcan seguros, energía, ferrocarriles, industria y una potente cartera de renta variable, donde Apple ha sido uno de sus pilares.

Su filosofía de “comprar negocios excelentes a precios razonables”, el énfasis en el poder del interés compuesto y la aversión a la deuda excesiva han convertido a Berkshire en un caso de estudio para varias generaciones de inversores profesionales y minoristas.

Tras la salida de Warren Buffett, se espera que en Berkshire Hathaway haya continuidad en lo esencial: la asignación de capital seguirá muy centrada en disciplina de precio, foco en cash flow y prudencia, aunque con más peso del equipo gestor y menos del propio Buffett en las grandes decisiones de cartera. Entre los grandes retos que se señalan para Abel están desplegar la enorme liquidez de Berkshire, seguir superando al S&P 500 y al MSCI World en un entorno de mercados más eficientes y redefinir el peso de gigantes como Apple dentro de la cartera de renta variable.

La salida del “Oráculo de Omaha” del día a día de la gestión genera un componente emocional importante: Berkshire pierde a su principal “embajador” público y al narrador de su cultura a través de las cartas anuales, que también dejará de escribir.

A medio plazo, la clave estará en la capacidad del nuevo equipo para seguir ejecutando el modelo: disciplina extrema con el capital, horizonte de largo plazo y tolerancia a la inactividad cuando no hay oportunidades claras.

¿Cómo comprar acciones de Berkshire Hathaway?

