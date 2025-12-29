El Dax 40 modera el movimiento de sus homólogos europeos

Los índices europeos registran subidas moderadas. El AEX holandés lidera el repunte (+0,55%), seguido del Cac 40 (+0,2%) y el Ibex 35 (+0,1%). Por su parte, el Dax 40 y el FTSE 100 británico suben un 0,05%.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Las acciones del sector defensa lideran las caídas en la jornada europea de hoy tras las productivas, aunque inconclusas, conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. El presidente Donald Trump afirmó que las conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski lograron "muchos avances" hacia un acuerdo de paz, aunque aún quedan asuntos clave por resolver y no se ha establecido un plazo. Zelenski afirmó que cerca del 90% del marco está acordado, incluyendo garantías de seguridad y aspectos militares, con las disputas pendientes sobre el Donbás y la central nuclear de Zaporizhia.

Trump mantiene contacto con Putin y planea nuevas conversaciones con Ucrania y líderes europeos en enero. La anticipación de una nueva reunión con el presidente ruso puede ejercer una mayor presión bajista sobre las acciones de defensa, a pesar de que los mercados ya se acostumbraron a escenarios "sin avances" tras la cumbre de Alaska.

Además del sector de defensa, los bienes de consumo básico y el sector financiero registran ligeras caídas, mientras que los materiales, la informática y los productos químicos impulsan el leve tono alcista de hoy.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotización del Dax 40

El Dax 40 mantiene una sólida estructura alcista en el gráfico diario, cotizando muy por encima de sus medias móviles exponenciales clave (EMA 10, 30 y 100). Actualmente, el precio está probando el límite superior de una zona significativa en los 24.350 puntos, respaldado por el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%.

El objetivo inmediato para los alcistas es una ruptura sostenida por encima de la zona de resistencia cerca de los 24.600 puntos (zona amarilla). Con el RSI en 61 puntos, un nuevo impulso supondría un mayor potencial alcista antes de alcanzar condiciones de sobrecompra. Mantenerse por encima del umbral de 24.300 puntos es crucial para mantener esta tendencia.

Noticias corporativas del Dax 40

Mercedes-Benz (MBG.DE) se ha convertido en el quinto mayor accionista de la firma china Qianli tras la adquisición de 135,6 millones de acciones de Lifan Holdings por parte de su división tecnológica, sin modificar el control de la compañía. Esta decisión subraya el esfuerzo de Mercedes por estrechar lazos en China. Por otra parte, el fabricante de automóviles obtuvo la aprobación para integrar un asistente virtual basado en IA en sus vehículos, junto con Tesla y Volvo, lo que indica una flexibilización de las normas regulatorias para los servicios de IA automotriz en China. Las acciones de Mercedes suben un 1,4%.

¿Cómo invertir en el Dax 40?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.