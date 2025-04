Aumenta la incertidumbre en Wall Street

El mercado bursátil estadounidense intentó hoy varias veces recuperarse, aunque las condiciones del mercado siguen siendo difíciles y las perspectivas inciertas. Si bien los datos del IPP y de la Universidad de Michigan (UoM) arrojaron resultados negativos para los índices, no provocaron una fuerte caída. Sin embargo, la fuerza de los compradores tampoco es suficiente para revertir la percepción general del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre las empresas estadounidenses, las que mejor se han desempeñado hoy son JPMorgan, Taiwan Semiconductor y Broadcom. El sentimiento en torno a las grandes tecnológicas se mantiene bastante sólido, destacando Nvidia y Alphabet (GOOGL.US). Fuente: xStation5 Indicadores macroeconómicos de EE. UU. IPP interanual de EE. UU. (marzo): 2,7 % (pronóstico: 3,3 %, anterior: 3,2 %) IPP subyacente interanual de EE. UU. (marzo): 3,3 % (pronóstico: 3,6 %, anterior: 3,4 %) IPP básico de EE. UU. intermensual: -0,1 % (pronóstico: 0,3 %, anterior: -0,1 %)

Hoy, los datos del IPP apuntan a una reducción de los precios al productor en EE. UU. y respaldan las expectativas de que la guerra comercial entre EE. UU. afectará más a la demanda interna que a la inflación. El índice US100 sube en primera reacción a los datos del IPP. Sentimiento de la Universidad de Michigan: Preliminar: 50.8 (Pronóstico: 53.8, Anterior: 57.0) Condición de la Universidad de Michigan: Preliminar: 56.5 (Pronóstico: 60.8, Anterior: 63.8)

Expectativas de la Universidad de Michigan: Preliminar: 47.2 (Pronóstico: 50.7, Anterior: 52.6) Inflación a 5 años de la Universidad de Michigan: Preliminar: 4.4% (Pronóstico: 4.3%, Anterior: 4.1%) Inflación a 1 año de la Universidad de Michigan: Preliminar: 6.7% (Pronóstico: 5.2%, Anterior: 5.0%) Noticias de empresas americanas American Express (AXP.US) subió un 2% después de que Bank of America se mostrara optimista, considerando al proveedor de tarjetas de crédito resistente a la recesión y atractivo a su valoración actual. Bruker Corp. (BRKR.US) subió un 3% después de que los ingresos preliminares del primer trimestre superaran las estimaciones promedio de los analistas. Cinemark Holdings (CNK.US) subió un 2% después de que JPMorgan elevara la calificación de sus acciones a "sobreponderar", señalando que la compañía cinematográfica es una de las empresas con menor exposición económica en el volátil entorno actual. EQT (EQT.US) subió casi un 2%, ya que el productor de gas espera reportar una pérdida total de derivados de 679 millones de dólares para el trimestre finalizado el 31 de marzo. JPMorgan (JPM.US) subió un 2% después de presentar ingresos récord en el primer trimestre, impulsados ​​por las fluctuaciones caóticas del mercado provocadas por los anuncios de política monetaria del presidente Donald Trump tras su toma de posesión en enero. Las acciones de Morgan Stanley (MS.US) se mantuvieron prácticamente sin cambios después de que sus operadores registraran ingresos en el primer trimestre que superaron las previsiones de los analistas. Los principales bancos de Wall Street siguen beneficiándose de la turbulencia generada por las políticas del presidente Donald Trump. Stellantis (STLA.US) cayó un 3% después de que el fabricante de automóviles informara una disminución del 9% en los envíos durante el último trimestre. Verve Therapeutics (VERV.US) subió un 9% después de que la FDA otorgara la designación de vía rápida a su procedimiento VERVE-102. Wells Fargo (WFC.US) cayó, a pesar de que el banco superó las expectativas de los analistas en cuanto a provisiones por pérdidas crediticias en el primer trimestre. Sin embargo, la incertidumbre arancelaria ensombrece las perspectivas económicas de EE. UU. y también afecta al impulso crediticio. Acciones de Texas Instruments (Daily Interval D1) Las acciones de Texas Instruments han experimentado una venta masiva sin precedentes, no vista desde la pandemia de COVID-19 ni entre 2022 y 2023. Fuente: xStation5 Expectativas del consumidor estadounidense Las expectativas de los consumidores estadounidenses han caído al nivel más débil desde que la UoM comenzó a publicar datos, situándose por debajo de los niveles de la COVID-19 y la crisis financiera mundial (GFC). Fuente: University of Michigan, XTB Research Expectativas de inflación Las expectativas de inflación aumentaron significativamente y hubo un ligero repunte en las previsiones de inflación a cinco años a largo plazo, que ahora apuntan al 4,4%. Fuente: University of Michigan, XTB Research

