📉 ¡Bajamos la comisión de custodia a 0,02%!

¡Tenemos buenas noticias! En XTB seguimos trabajando también en verano para ofrecerte las mejores condiciones de inversión...Mira lo que hemos preparado para ti:

Bajamos la comisión de custodia para Acciones y ETFs

Antes, los Clientes con carteras de Acciones y ETFs superiores a 250.000 € contaban con una comisión de custodia del 0,20% anual pagadera mensualmente por el importe que excediese esa cifra. Ahora, hemos reducido esta comisión del 0,20% al año a... ¡tan sólo un 0,02% al año!

Además, el mínimo de esta comisión era de 10€ al mes..... ¡ahora ya no hay mínimo! De esta manera ayudamos a que tus inversiones, sean del valor que sean continúen creciendo.

Y si el valor de tu cartera está por debajo de los 250.000€ no te preocupes, seguirás pagando 0€ de custodia al mes.

Cálculos realizados con una comisión del 0,20% y 0,02% anual para el periodo de mes y tomando como valores medios diarios el valor de cartera.

¿Tienes una empresa?

Aprovecha esta ocasión para abrir tu cuenta de empresa y gestionar tus inversiones con las mismas ventajas que tu cuenta personal. Puedes saber más aquí.

Inspírate con nuestras "Ideas de inversión"

Accede gratis a nuestra sección de análisis y oportunidades del mercado. ¡Descubre las Acciones y ETFs más interesantes para nuestros analistas!

→ Además, pon tu dinero a trabajar y consigue tu 3,5% de interés anual durante por tu dinero no invertido durante los tres primeros meses mientras buscas la siguiente oportunidad de inversión.

