📉 ¡Bajamos la comisión de custodia a 0,02%!

¡Tenemos buenas noticias! En XTB seguimos trabajando también en verano para ofrecerte las mejores condiciones de inversión...Mira lo que hemos preparado para ti:
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Bajamos la comisión de custodia para Acciones y ETFs
Antes, los Clientes con carteras de Acciones y ETFs superiores a 250.000 € contaban con una comisión de custodia del 0,20% anual pagadera mensualmente por el importe que excediese esa cifra. Ahora, hemos reducido esta comisión del 0,20% al año a... ¡tan sólo un 0,02% al año!
Además, el mínimo de esta comisión era de 10€ al mes..... ¡ahora ya no hay mínimo! De esta manera ayudamos a que tus inversiones, sean del valor que sean continúen creciendo.
Y si el valor de tu cartera está por debajo de los 250.000€ no te preocupes, seguirás pagando 0€ de custodia al mes.
Cálculos realizados con una comisión del 0,20% y 0,02% anual para el periodo de mes y tomando como valores medios diarios el valor de cartera.
¿Tienes una empresa?
Aprovecha esta ocasión para abrir tu cuenta de empresa y gestionar tus inversiones con las mismas ventajas que tu cuenta personal. Puedes saber más aquí.
Inspírate con nuestras "Ideas de inversión"
Accede gratis a nuestra sección de análisis y oportunidades del mercado. ¡Descubre las Acciones y ETFs más interesantes para nuestros analistas!
→ Además, pon tu dinero a trabajar y consigue tu 3,5% de interés anual durante por tu dinero no invertido durante los tres primeros meses mientras buscas la siguiente oportunidad de inversión.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.