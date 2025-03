Bajas probabilidades de recesión y alivio de la "guerra comercial"

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, comentó hoy sobre la economía, las sanciones y los aranceles de EE. UU. Puntos clave El régimen de sanciones económicas de Estados Unidos ha sido una herramienta clave en su política exterior, pero también ha generado consecuencias imprevistas, como el impacto en la condición del dólar como moneda de reserva global. Las sanciones, al restringir el acceso de ciertos países al sistema financiero basado en el dólar, han incentivado a algunas economías a buscar alternativas, debilitando la hegemonía del dólar en el comercio internacional. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante la administración de Donald Trump, se planteó la necesidad de reconsiderar este régimen de sanciones. Trump solicitó una revisión, posiblemente motivado por preocupaciones sobre el impacto a largo plazo en la posición económica de Estados Unidos y la efectividad de las sanciones como herramienta diplomática. En cuanto a la economía subyacente, los indicadores fundamentales muestran fortaleza, lo que sugiere que no hay razones estructurales para prever una recesión inminente. Sin embargo, garantizar que no habrá una recesión es una expectativa poco realista, ya que las economías son dinámicas y están sujetas a factores impredecibles, como cambios en la política monetaria, tensiones geopolíticas o crisis externas. Los aranceles recíprocos no serán automáticos: 25% más 25%. Para algunos países, el arancel del 2 de abril podría ser bajo.

De ser necesario, bloquearían una inversión extranjera.



