Bayer avanza en la prevención de accidentes cerebrovasculares y sus acciones suben un 11%

Bayer experimenta un espectacular impulso del 11,5% en el precio de sus acciones, superando los 30 euros, su nivel más alto desde septiembre de 2024. El valor de mercado de la farmacéutica ha aumentado en unos 3.000 millones de euros a causa de los resultados positivos del ensayo clínico OCEANIC-STROKE para asundexian, anunciados ayer por la tarde. Este medicamento oral de 50 miligramos, administrado una vez al día en combinación con la terapia plaquetaria estándar, logró la primera finalización exitosa de un ensayo de fase III en la historia de los inhibidores del factor XIa, demostrando una reducción significativa del riesgo de ictus isquémico recurrente sin aumentar el riesgo de hemorragia grave.

La relevancia de este resultado radica en el historial de fracasos previos. Hace tan solo dos años, Bayer suspendió un ensayo clínico del mismo fármaco en un grupo de pacientes con fibrilación auricular (OCEANIC-AF), donde asundexian demostró ser inferior a su competidor Eliquis (apixabán) de Bristol Myers Squibb (BMY.US) y Pfizer (PFE.US). El anuncio de hoy supone, por lo tanto, un cambio radical: asundexian se ha convertido en un fármaco potencialmente exitoso en prevención secundaria, dirigido a un grupo significativo de pacientes, entre los cuales entre el 20% y el 30% sufre un ictus recurrente, y uno de cada cinco pacientes con ictus experimenta una recurrencia en un plazo de cinco años.

El resultado valida la inhibición del factor XIa como un "enfoque diferenciado para la anticoagulación". Las perspectivas para asundexian son extremadamente optimistas, con estimaciones que apuntan a que el fármaco podría generar ventas anuales superiores a los 1.000 millones de dólares, con casas de análisis que sugieren un potencial cercano a los 3.000 millones de euros. Bayer ya ha recibido la designación de vía rápida de la FDA, lo que agilizará el proceso de aprobación. Para el director ejecutivo Bill Anderson, quien lleva años lidiando con enormes responsabilidades financieras derivadas de demandas por contaminación por glifosato y PCB, asundexian representa una oportunidad largamente esperada para restablecer el crecimiento de la división farmacéutica y recuperar la confianza de los inversores.

Cotización de Bayer

Las subidas de hoy son significativas, con el RSI acercándose a los 70 puntos en un promedio de 14 días.

