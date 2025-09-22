BBVA (BBVA.ES) finalmente ha elevado la oferta sobre Sabadell en una OPA que ya parece estar llegando a su fin. El incremento de la OPA es del 10%, pero está generando caídas en las acciones de Sabadell en este inicio de sesión. ¿Qué ocurrirá ahora?

BBVA incrementa su oferta por Sabadell en un 10%

BBVA ha hecho dos modificaciones importantes de la OPA. La primera de ellas es que se realizará el canje todo en acciones, en lugar de ofrecer la parte correspondiente a sus dividendos en efectivo. De esta manera, el nuevo canje para la OPA BBVA-Sabadell es de una acción de BBVA por cada 4,8376 títulos de Sabadell. Esto permitirá también que se evite que los accionistas que acudan a la OPA tengan que tributar en hacienda por las plusvalías.

Este nuevo canje deja el precio implícito por Sabadell en 3,39€, lo que supondría unos 19.500 millones de valoración total.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre el aumento de la oferta de BBVA sobre Sabadell

Este incremento de la oferta supone un golpe en la mesa de BBVA. El atractivo de la oferta es ahora mucho mayor para el accionista de Sabadell, tanto por el incremento del 10% en el precio implícito como por la eliminación del pago fiscal por las ganancias de sus acciones. En total, las nuevas condiciones suponen un incremento total de la propuesta de al menos un 30%, dependiendo del momento de compra y del tramo fiscal de cada inversor. Pensamos que esto incrementará el número de accionistas que aceptarán la OPA, aunque seguimos teniendo dudas del sentido global de la operación por el veto de la fusión durante los primeros años y los múltiplos a los que se realiza la OPA. Con el precio implícito de 3,39€, BBVA está pagando más de 9,5 veces beneficios por Sabadell, mientras que su PER medio de los últimos 3 años es de 6,9 veces, lo que supone pagar casi un 40% más de sus múltiplos medios. En nuestra opinión, esto reduce el atractivo para el accionista de BBVA. en cualquier caso, creemos que esta propuesta asegura a BBVA alcanzar al menos el 30% del Sabadell, pero seguimos viendo con dudas que alcance el 50%.

¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de BBVA (BBVA.ES) y Sabadell (SAB.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.