Las acciones de Banco Sabadell (SAB.ES) suben después de que la directiva de la entidad haya afirmado que la OPA de BBVA no está despertando interés entre los pequeños accionistas. Según su consejero delegado, César González-Bueno, entre los depositantes —que representan el 80% de los clientes minoristas y casi la mitad del capital— la respuesta ha sido nula.

El 0,0% de los minoritarios habría acudido hasta el momento a la OPA BBVA-Sabadell

Tanto César González-Bueno como el presidente, Josep Oliu, coincidieron en que la oferta no tiene sentido al precio actual, ya que infravalora al banco y no refleja su potencial de crecimiento. Esto es algo que han repetido en numerosas ocasiones y que no aporta nada nuevo. Sin embargo, hoy han afirmado algo que sí que llama mucho la atención: "Solo tenemos la de nuestros depositantes, que son el 80% de los clientes retail, que son algo menos del 50% de las acciones totales. Y de esos: 0,0%"

Estas cifras llaman la atención porque aunque es cierto que con una prima negativa la operación pierde bastante atractivo, pensábamos que algunos minoritarios acudirían simplemente por las expectativas de formar un banco más grande. En cualquier caso, creemos que todavía es pronto para valorar esas cifras, ya que todavía puede haber mucho inversor esperando a confirmar si BBVA subirá o no la oferta, además de apurar los plazos.

Las acciones de Sabadell suben un 75% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

