¿Se esfuma la prima negativa de la OPA BBVA-Sabadell?

Las acciones de Banco Sabadell (SAB.ES) están cotizando de nuevo con caídas en la sesión de hoy y ya son tres jornadas consecutivas de bajadas. Esto está provocando que la prima negativa con la que cotizaba con respecto a la oferta de BBVA se reduzca. ¿Se acabó la excusa de la prima negativa en l OPA BBVA-Sabadell?

Se reduce la prima negativa en la OPA BBVA-Sabadell

La prima negativa de la OPA BBVA-Sabadell llegó a ubicarse alrededor del 10% y ha sido uno de los motivos que, incluído nosotros, hemos usado como uno de los argumentos para afirmar que no tiene sentido aceptar la OPA por parte de los accionistas de Sabadell. Pero cuidado, porque con las caídas de estos días actualmente la prima se ubica en el -5,5%, ya bastante reducida.

Esta prima estaba impulsada por las expectativas de muchos inversores de que se produciría un incremento de la oferta. Sin embargo, si estas expectativas se esfuman lo normal es que la prima se vuelva a ubicar en el 0%. Carlos Torres ya ha repetido en numerosas ocasiones que no aumentará la oferta, aunque es normal que así lo haga para no incrementar el coste de la adquisición. En cualquier caso, un aumento de la oferta se ve poco probable por la pérdida de atractivo de la operación.

Más allá de toda la discusión sobre aumentar o no la oferta, lo que está claro es que hay muchos inversores anclados en Sabadell por encima del precio de la OPA que están arriesgándose a perder dinero por especulaciones sobre el precio final. De hecho, si la OPA no sale adelante sería normal que viéramos caídas en las acciones de Banco Sabadell.

Las acciones de Sabadell suben un 72% en este 2025, mientras que las de BBVA ya suben más que las del banco catalán, con un repunte del 73%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de BBVA (BBVA.ES) y Sabadell (SAB.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.