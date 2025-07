Bitcoin alcanza nuevos máximos 🟢📌

El mercado de las criptomonedas vuelve a estar en el centro de atenci贸n, con Bitcoin alcanzando un nuevo m谩ximo hist贸rico de 112.700 d贸lares. En el d铆a, Bitcoin sube un 1,40鈥%, Ethereum un 1,45鈥% y la capitalizaci贸n total del mercado de altcoins registra un alza del 1,35鈥%. El capital parece estar saliendo de las acciones tecnol贸gicas para dirigirse hacia las acciones generales y las criptomonedas. Los recientes repuntes en los valores tecnol贸gicos impulsaron al 铆ndice NASDAQ 100 por encima de los 23.000 puntos; sin embargo, hoy cae un 0,20鈥%, mientras que el S&P 500 sube un 0,30鈥% y las acciones de peque帽a capitalizaci贸n avanzan un 0,75鈥%. Parte de ese capital se est谩 rotando claramente hacia los criptoactivos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La adopci贸n de criptomonedas se est谩 acelerando. En los 煤ltimos d铆as, m谩s instituciones han estado acumulando Ethereum como el segundo mayor activo digital despu茅s de Bitcoin. El actual repunte se debe en gran medida al capital institucional y corporativo. Sin embargo, los inversores individuales podr铆an sentirse atra铆dos por una nueva oferta de Robinhood (Robinhood Markets Inc.), que hoy lanz贸 el servicio de staking de Ethereum y Solana. Este servicio ya est谩 disponible para clientes en EE.鈥疷U. desde tan solo 1 d贸lar. Adem谩s, la pr贸xima semana promete ser clave en materia de legislaci贸n y regulaci贸n. La C谩mara de Representantes de EE.鈥疷U. ha designado del 14 al 18 de julio de 2025 como la "Semana Cripto". Durante este periodo, los legisladores planean debatir y votar tres proyectos de ley importantes: la Ley CLARITY, la Ley Estatal contra la Vigilancia CBDC, y la Ley GENIUS del Senado. Este paquete legislativo busca establecer un marco regulatorio claro y reforzar la posici贸n de EE.鈥疷U. como l铆der global en innovaci贸n de activos digitales. Fuente: xStation 5 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

