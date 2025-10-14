El precio de Bitcoin está cayendo una vez más hacia los 111.000 dólares, y la corrección actual sugiere que los bajistas podrían estar interesados ​​en probar los mínimos recientes alrededor de los 108.000 dólares. El sentimiento del mercado en Wall Street se está debilitando, y además, la dirección de la ballena (hace referencia a un gran operador) 0xb317, conocida por su apuesta corta de 192 millones de dólares en Bitcoin, abierta justo antes del tuit de Donald Trump el viernes, ahora ha abierto otra posición corta por valor de 163 millones de dólares. La posición actualmente muestra alrededor de 5 millones de dólares en beneficios no realizados, con un precio de liquidación de 125.500 dólares. Este desarrollo ha alimentado la especulación del mercado sobre un posible uso de información privilegiada por parte de la dirección 0xb317.

Precio del Bitcoin

Fuente: Plataforma de XTB

Ethereum retrocede

Ethereum ha caído por debajo del nivel clave de 4.000 dólares y no ha logrado superar la EMA de 50 días para recuperar un impulso alcista sostenido. El nivel de soporte clave actual se encuentra en 3.600 dólares (EMA de 200 días).

Fuente: Plataforma de XTB

Las entradas de ETF a Bitcoin fueron negativas el viernes y el lunes (-326 millones de dólares).

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research