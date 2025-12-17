BlackRock sorprende con más acciones de Naturgy

- BlackRock aflora posiciones en Naturgy
- Las acciones de Naturgy no reaccionan
Después de que la semana pasada BlackRock vendiera un porcentaje importante de sus acciones de Naturgy a través de GIP, ahora se ha puesto de manifiesto que la gestora tiene más acciones de lo que se preveía. En cualquier caso, las acciones de Naturgy no parecen reaccionar a la noticia.
BlackRock conserva un 12,626% de las acciones de Naturgy
Según los registros de la CNMV, BlackRock posee el 12,626% de las acciones de Naturgy, lo que supone una cifra mayor que el 11,42% que parecía tener después de la venta a través de GIP. El motivo de ello es que la gestora no solo poseía acciones de Naturgy a través de GIP, sino también con otros instrumentos. En concreto, BlackRock mantiene derivados sobre Naturgy, lo que le da un mayor porcentaje de acciones. Aún así, BlackRock sigue siendo la cuarta compañía por peso en el accionariado de la española.
BlackRock es más bien conocida por tener una posición pasiva y no influir en las decisiones del consejo, pero en este caso la inversión principal venía con GIP previo a su compra, por lo que la dinámica cambia.
Las acciones de Naturgy suben un 2,6% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Naturgy?
