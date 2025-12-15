Continúan las consecuencias de la venta acelerada del 7,1% de Naturgy por parte de GIP‑BlackRock, ya que este porcentaje de capitalización está siendo absorbido, en buena medida, por fondos oportunistas, lo que cambia el perfil del accionariado y abre una fase potencialmente más inestable en bolsa.

¿Cómo se ha ejecutado la venta las acciones de Naturgy de BlackRock?

GIP, vehículo de infraestructuras integrado en BlackRock, ha vendido de forma exprés unos 69 millones de acciones de Naturgy, equivalentes al 7,1% del capital, mediante una colocación acelerada dirigida a institucionales y coordinada por JP Morgan. El paquete se ha colocado a 24,75 euros por título, con un descuento cercano al 5% respecto al cierre previo, por un importe aproximado de 1.700 millones de euros.

Tras la operación, la participación de GIP‑BlackRock se reduce desde algo más del 18% al entorno del 11,4%, situándose por detrás de CriteriaCaixa, CVC/Rioja e IFM en el capital de la utility. Esta desinversión se interpreta como el arranque de una salida ordenada de Naturgy por parte de BlackRock, que está alineando su política de posiciones con stakes más reducidos en las compañías donde invierte.

¿Qué posición ocupan los “fondos buitre” en esta operación?

Las colocaciones aceleradas con descuento suelen ser terreno abonado para fondos oportunistas de varias tipologías: short sellers, hedge funds cortoplacistas, fondos buitre y activistas que buscan plusvalías rápidas o catalizar cambios estratégicos. En el caso de Naturgy, la venta del 7,1% ha sido aprovechada por este tipo de inversores, que compran el bloque con rebaja para revenderlo más adelante a institucionales más estables o para operar con agresividad en el mercado secundario.

El problema para la compañía y para el regulador es que muchos de estos vehículos se sitúan por debajo de los umbrales de comunicación (por ejemplo, el 0,5% en el registro de posiciones cortas de la CNMV), de modo que pueden operar como un “submarino” difícil de rastrear salvo que la empresa haga consultas específicas a las entidades depositarias. Naturgy ya había sufrido la entrada de fondos cortoplacistas y bajistas en los últimos años, con nombres como Millennium en el radar cuando la acción salió de los índices MSCI, por lo que el precedente alimenta ahora la preocupación.

Impacto en el accionariado y en el free float de Naturgy

Antes de este movimiento, el núcleo duro de Naturgy (Criteria, CVC/Rioja, GIP‑BlackRock e IFM) controlaba en torno al 76% del capital tras la auto‑OPA completada a mediados de 2025, que ya había incrementado la autocartera y reducido ligeramente sus posiciones. La venta de GIP‑BlackRock incrementa de forma adicional el free float, objetivo declarado del plan estratégico 2025‑2027 para facilitar el regreso de la compañía a índices internacionales como los MSCI y mejorar la liquidez del valor.

Este aumento de capital flotante, en principio positivo para la negociación y para atraer nuevos fondos de largo plazo, viene acompañado de una mayor presencia de inversores de perfil inestable tras la colocación, lo que puede traducirse en más volatilidad e incluso en movimientos coordinados sobre la acción o en el surgimiento de un activismo más agresivo.

La entrada masiva de fondos oportunistas en Naturgy tiene dos caras. Por un lado, puede presionar a la baja la cotización a corto plazo si estos inversores venden con rapidez o atacan el valor con posiciones cortas, generando episodios de fuerte volatilidad. Por otro, el descuento de la colocación y el mayor free float pueden crear una ventana de entrada para gestores fundamentales y fondos de pensiones interesados en una utility regulada con plan estratégico y dividendo atractivo, que compren a los oportunistas cuando consoliden beneficios.

Naturgy, consciente de este nuevo mapa de poder, está monitorizando la evolución de su accionariado y se mantiene atenta a posibles movimientos coordinados o a la aparición de activistas que traten de influir en su estrategia, su política de retribución o eventuales operaciones corporativas. En paralelo, el peso reforzado de Criteria y el alineamiento de los grandes socios financieros buscarán ejercer de contrapeso frente a una posible “ebullición” del capital derivada de la irrupción de estos fondos buitre y cortoplacistas.

Cotización de las acciones de Naturgy

Las acciones de Naturgy suben un 0,5% en estos momentos, mientras que en el conjunto del 2025 la energética española sube un 2%, descontando la mayor parte de su incremento anual en bolsa el pasado 11 de diciembre, cuando se hizo pública la venta de BlackRock.

