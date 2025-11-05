BMW presenta sus resultados trimestrales

El Grupo BMW ha presentado sólidos resultados para el tercer trimestre de 2025, con un beneficio antes de impuestos de 2.329 millones de euros (frente a los 838 millones de euros del tercer trimestre de 2024), lo que representa un aumento del 178%. Los ingresos se mantuvieron en el nivel del año anterior, en 32.314 millones de euros. En los primeros nueve meses de 2025, los ingresos disminuyeron un 5,6%, hasta los 99.999 millones de euros, mientras que el beneficio antes de impuestos cayó un 9,1%, hasta los 8.056 millones de euros.

Las ventas de BMW crecen

Las entregas de automóviles aumentaron un 8,7% en el tercer trimestre, hasta las 588.140 unidades, y alcanzaron las 1.795.734 unidades en el primer año, lo que supone un incremento del 2,4%. La marca BMW entregó 1.585.382 vehículos (+0,1% interanual), MINI registró un impresionante crecimiento del 23,7% hasta alcanzar las 206.252 unidades, y Rolls-Royce aumentó un 3,3% hasta los 4.100 vehículos. La electrificación avanza rápidamente: los vehículos eléctricos de batería (BEV) representaron el 18% de las entregas en los nueve meses, mientras que el número total de vehículos de electromovilidad (BEV + PHEV) alcanzó el 26,2% (470.287 unidades). El margen EBIT del segmento de Automoción fue del 5,2% en el tercer trimestre (frente al 2,3% del año anterior) y del 5,9% en los nueve meses (frente al 6,6% del año anterior). Es importante destacar que los aranceles estadounidenses redujeron el margen EBIT en aproximadamente 1,5% durante los nueve meses, mientras que la depreciación prevista por la adquisición de BMW Brilliance lo redujo en otros 1,1%.

BMW ha revisado a la baja sus previsiones para 2025. Ahora se espera que el margen EBIT del segmento de Automoción se sitúe entre el 5% y el 6% (frente a la previsión anterior del 5% al 7%) debido a la situación en China y a los aranceles. Se prevé un ligero aumento interanual de las entregas, pero se espera que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos se mantenga en el nivel del año anterior (en comparación con la previsión de crecimiento anterior) debido a la menor venta de estos vehículos en China y Estados Unidos. Se prevé que la rentabilidad sobre el capital empleado (ROCE) del segmento de Automoción se sitúe entre el 8% y el 10% (frente al 9% al 13% previsto anteriormente).

Métricas clave de los resultados de BMW

Entregas: 588.140 vehículos (+8,7% interanual), con un total de 1.795.734 unidades en los primeros nueve meses (+2,4%).

Ingresos: 32.300 millones de euros en el tercer trimestre (sin variación interanual), total de 99.999 millones de euros en los nueve meses (-5,6%) - 33.840 millones de euros previstos para el tercer trimestre.

Beneficio antes de impuestos (BAI): 2.329 millones de euros en el tercer trimestre (frente a 838 millones de euros el año anterior) – una mejora significativa.

Margen EBIT del sector automotriz: 5,2% en el tercer trimestre (objetivo: 5-7%), 5,9% en los nueve meses – 4,9% previsto para el tercer trimestre.

Flujos de caja: El flujo de caja libre del segmento automotriz ascendió a 2.688 millones de euros (frente a -191 millones de euros el año anterior).

BMW prevé un margen EBIT del 5-6% para el segmento automotriz (frente al 5-7% anterior) en el conjunto del 2025 debido a China y los aranceles. BMW ha reanudado su tercer programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros (750 millones en acciones ordinarias y 350 millones en acciones preferentes) para el período comprendido entre el 21 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2027. A 30 de septiembre, BMW había recomprado 5,05 millones de acciones ordinarias por 413 millones de euros y 1,19 millones de acciones preferentes por 91 millones de euros.

Cotización de las acciones de BMW

En estos momentos, las acciones de BMW suben un 0,7% pero se mantienen por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (la curva dorada en el gráfico), que podría actuar como una barrera a largo plazo para la tendencia.