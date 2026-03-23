Bolsas rebotan y el petróleo cae bajo los US$100 tras giro en el conflicto con Irán

- El mercado giró tras la extensión del ultimátum de Trump, impulsando un rebote global.
- El petróleo cayó bajo US$100, reduciendo temores inflacionarios en el corto plazo.
- Mejora el apetito por riesgo: suben bolsas y criptomonedas, mientras el dólar y el oro retroceden.
- El mercado giró tras la extensión del ultimátum de Trump, impulsando un rebote global.
- El petróleo cayó bajo US$100, reduciendo temores inflacionarios en el corto plazo.
- Mejora el apetito por riesgo: suben bolsas y criptomonedas, mientras el dólar y el oro retroceden.
Los mercados financieros vivieron una jornada marcada por una fuerte volatilidad, en medio de la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente. Desde el inicio del día, el sentimiento fue claramente negativo, con ventas generalizadas ante el vencimiento del ultimátum de Donald Trump a Irán y el temor a una escalada mayor del conflicto.
Sin embargo, el escenario cambió de forma abrupta antes de la apertura en Estados Unidos. Trump anunció una extensión de cinco días del ultimátum, mencionando avances en conversaciones con Irán, aunque estas fueron posteriormente negadas por Teherán. A pesar de las versiones contradictorias, el mercado optó por interpretar la señal como un posible camino hacia la desescalada.
La reacción fue inmediata, el petróleo cayó con fuerza por debajo de los US$100 por barril, lo que impulsó un cambio en el apetito por riesgo y permitió una recuperación generalizada de los activos.
Fuerte rebote en Wall Street y Europa
La sesión en Estados Unidos comenzó con tono positivo, reflejando el alivio del mercado:
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S&P 500: +1,7%
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Nasdaq: +1,8%
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Dow Jones: cerca de +2%
En Europa, la jornada también mostró un giro relevante. Tras caídas en la mañana, los principales índices cerraron al alza:
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DAX (Alemania): cerca de +1%
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CAC 40 (Francia): +0,8%
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IBEX 35 (España): más de +1%
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FTSE 100 (Reino Unido): único en negativo
Materias primas, divisas y criptomonedas
En el mercado de materias primas, el movimiento fue dispar. El oro registró una fuerte caída superior al 3%, ubicándose bajo los US$4.500 por onza, mientras que la plata mostró mayor resiliencia, con leves avances hacia los US$70.
En divisas, el dólar retrocedió frente a sus pares principales, reflejando una mejora en el sentimiento global. Este cambio también se trasladó al mercado cripto, donde:
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Bitcoin sube más de 3% y prueba los US$71.000
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Ethereum avanza cerca de 4%, superando los US$2.150
Fuente: xStation
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