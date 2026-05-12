🚨¿Será este el dato que obligue a subir tipos?

- El foco está en el subyacente
- Los componentes sensibles serán clave para entender la dinámica mensual del informe
- El dólar llega fuerte al dato, apoyado por geopolítica, energía y un giro hawkish global que favorece a las divisas refugio
- El foco está en el subyacente
- Los componentes sensibles serán clave para entender la dinámica mensual del informe
- El dólar llega fuerte al dato, apoyado por geopolítica, energía y un giro hawkish global que favorece a las divisas refugio
La lectura del IPC de EE. UU. correspondiente a abril se publicará hoy a las 13:30. El consenso apunta a un aumento significativo del dato general (hasta alrededor del 3,7%, el nivel más alto desde septiembre de 2023) y a un ligero repunte del subyacente (hasta 2,7%).
Los mercados se centrarán principalmente en este último, ya que excluye los componentes más volátiles —alimentos y energía—, ofreciendo una imagen más fiable de las presiones inflacionistas de fondo. Un aumento de esta medida podría hacer que el FOMC se muestre más dispuesto a endurecer la política monetaria.
Actualmente, el mercado descuenta aproximadamente un 30% de probabilidad de una subida de tipos antes de final de año. Si el subyacente supera claramente el consenso, podríamos ver un repricing hawkish y, en consecuencia, un dólar más fuerte.
Figura 1: Proyección implícita de tipos del FOMC (2026–2027)
Source: Fuente: Bloomberg, 12/05/2026
Inflación general: impacto psicológico y expectativas
Conviene recordar que el consumidor medio no percibe la inflación en términos subyacentes, sino en términos nominales, con un peso desproporcionado de combustible y alimentos.
Por ello, un aumento del dato general por encima del 3,7% esperado también debería interpretarse como una señal alcista para el dólar.
Aunque este dato, por su naturaleza temporal, no debería justificar por sí solo una subida de tipos, sí puede contribuir a un aumento de las expectativas de inflación, algo muy relevante para el Comité. Esto podría derivar en:
-
mayor crecimiento salarial,
-
mayor consumo,
-
aparición de efectos de segunda ronda.
Figura 2: IPC y PCE de EE. UU. (2000–2026)
Fuente: XTB Research, 12/05/2026
Componentes clave del IPC: qué mirar hoy
El mes pasado, la mayor parte del aumento mensual del índice se debió a:
-
billetes de avión, que subieron con fuerza por el aumento del precio del combustible (20–30% de los costes operativos y más de la mitad de los variables),
-
tarjetas de memoria y CPUs, cuyos costes de producción han aumentado por el conflicto entre EE. UU. e Irán,
-
alquileres, que deberían mostrar un repunte notable debido a ajustes metodológicos tras el shutdown más largo de la historia.
Por ello, un aumento moderado del subyacente (alrededor del 0,3% mensual) ya está descontado y no debería generar preocupación significativa.
Figura 3: Contribuciones clave al IPC mensual de EE. UU. (2023–2026)
Fuente: XTB Research, 12/05/2026
El dólar se fortalece antes del dato
El dólar se aprecia antes de la publicación, aunque es difícil atribuirlo únicamente a la especulación sobre la inflación de abril. La divisa estadounidense está respaldada por:
-
un sentimiento risk‑off derivado del estancamiento en las negociaciones entre EE. UU. e Irán,
-
un repunte de los precios energéticos,
-
un repricing hawkish en las principales economías.
Este entorno favorece tanto a las divisas refugio como a las divisas de exportadores netos de energía —categorías en las que el dólar encaja simultáneamente.
Gráfico del par EUR/USD
Fuente: xStation, 12/05/2026
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
🔎El informe que explíca CÓMO afectará la IA a Europa y España: ¿Habrá despidos masivos?
📊Comentario del día - Máximos en bolsa… pero la volatilidad vuelve a despertar
Calendario del día: Inflación de EE. UU. en el foco
La bolsa hoy: El mercado pendiente de la visita de Trump a China
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.