¡El IPC de EE. UU. en línea con las expectativas!

Inflación al consumidor (IPC) – EE. UU.

Inflación del IPC (mensual): real 0,6%, previsión 0,6% (anteriormente 0,9%)

Inflación subyacente del IPC (mensual): real 0,4%, previsión 0,4% (anteriormente 0,2%)

Inflación del IPC (anual): real 3,8%, previsión 3,7% (anteriormente 3,3%)

Inflación subyacente del IPC (anual): real 2,8%, previsión 2,7% (anteriormente 2,6%)

¿Por qué son importantes estos datos?

La inflación al consumidor (IPC) es el indicador más importante para medir el ritmo de crecimiento de los precios de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. Muestra cómo está cambiando el costo de vida de los hogares y sirve como punto de referencia clave para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Un dato del IPC superior al esperado sugiere una presión inflacionaria persistente en la economía, lo que podría aumentar la probabilidad de que los tipos de interés se mantengan altos durante más tiempo o incluso de un mayor ajuste monetario. Por otro lado, unos datos más débiles podrían respaldar las expectativas de recortes de tipos de interés y una postura más flexible de la Reserva Federal.

La inflación subyacente es particularmente importante, ya que excluye los componentes más volátiles, como los alimentos y la energía. Esto proporciona una visión más clara de las tendencias inflacionarias a largo plazo y es monitoreado de cerca por el banco central.

El informe del IPC tiene un impacto significativo en los mercados financieros. Una mayor inflación suele fortalecer el dólar estadounidense e impulsar al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, dado que los inversores anticipan una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Por el contrario, unos datos de inflación inferiores a los esperados podrían debilitar el dólar, fortalecer los mercados de valores y aumentar las expectativas de futuros recortes de tipos.