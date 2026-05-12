S&P bajo presión: el repunte de yields golpea a las megacaps

En corporativas, destacan la debilidad en semis y tech, mientras casos como Broadcom, Alphabet o Salesforce reflejan un entorno de riesgo más frágil pese a narrativas positivas en IA

Los futuros del S&P 500 caen y el mercado vuelve a descontar una Fed más agresiva, con riesgo de nuevas subidas si la tendencia no se modera

La inflación se concentra en shelter y energía , reforzando la idea de presiones amplias y persistentes que complican el calendario de recortes

El CPI vuelve a sorprender al alza y reactiva el temor al higher for longer , hundiendo el sentimiento y presionando especialmente al Nasdaq

La sesión de hoy en Wall Street arranca con un claro deterioro del sentimiento, tras la publicación del dato de inflación CPI de EE. UU., que volvió a situarse por encima de las expectativas del mercado.

Los principales índices estadounidenses abrieron a la baja, con el Nasdaq liderando las caídas, ya que es el más sensible al aumento de los rendimientos de los bonos y a la perspectiva de tipos altos durante más tiempo. El sentimiento negativo es visible en todo el mercado, con los inversores reduciendo exposición a activos de riesgo y ajustando expectativas hacia una Fed más hawkish.

Inflación: el dato vuelve a sorprender al alza

La inflación CPI interanual se aceleró hasta el 3,8%, su nivel más alto desde mayo de 2023, mientras que la inflación subyacente también superó las previsiones. El dato provocó de inmediato:

un repunte de los rendimientos de los Treasuries,

un deterioro brusco del sentimiento bursátil.

El principal foco de presión inflacionista sigue siendo el componente de vivienda y alquileres (shelter), que continúa representando la mayor parte de la cesta del CPI. Al mismo tiempo, los precios de la energía se han acelerado de forma notable, especialmente el combustible y los servicios energéticos, convirtiéndose en uno de los motores clave de la inflación reciente.

La creciente tensión geopolítica y el conflicto en el Golfo Pérsico también están dejando huella, impulsando al alza los precios del petróleo y los combustibles. A esto se suma la presión de los servicios de transporte y la persistente inflación en el sector servicios.

Fuente: xStation5

Gráfico del S&P 500

El temor al “higher for longer” vuelve con fuerza

Los mercados bursátiles están cada vez más preocupados por un escenario de tipos altos durante más tiempo. Hace solo unos meses, los inversores descontaban el inicio de un ciclo de recortes en la segunda mitad del año. El dato de hoy ha retrasado aún más ese escenario.

Ahora crece el temor de que, si la inflación se mantiene elevada, la Fed no solo mantenga una política restrictiva durante más tiempo, sino que incluso pueda verse obligada a subir tipos adicionales.

Otro motivo de preocupación es que las presiones inflacionistas ya no se limitan a la energía. La inflación subyacente también se acelera, lo que sugiere que las presiones se están extendiendo por toda la economía. Esto es especialmente preocupante para la Fed, ya que aumenta el riesgo de que la inflación quede anclada en niveles elevados.

S&P 500: futuros a la baja

Los futuros del S&P 500 cotizan en negativo, con la presión vendedora impulsada por el dato de inflación más fuerte de lo esperado. El informe refuerza la idea de que la Fed podría mantener condiciones restrictivas durante más tiempo, retrasando los recortes de tipos.

También crece el temor de que una inflación persistente pueda empujar a la Fed hacia una postura más agresiva, incluso con nuevas subidas de tipos.

Si quieres ampliar este punto: S&P 500.

Noticias corporativas

Broadcom (AVGO.US)

Cotiza ligeramente a la baja pese al sentimiento positivo de los analistas antes de sus resultados trimestrales. El mercado sigue viendo un fuerte potencial en la infraestructura de IA y en las asociaciones con desarrolladores de modelos. Sin embargo, tras el rally reciente del sector, algunos inversores están tomando beneficios.

Alphabet (GOOG.US) / (GOOGL.US)

Sigue bajo presión tras informaciones que apuntan a que herramientas impulsadas por IA fueron utilizadas en intentos de ciberataques avanzados. El caso vuelve a poner de relieve los riesgos crecientes de ciberseguridad y las vulnerabilidades asociadas al rápido desarrollo de la IA.

Bristol Myers Squibb (BMY.US)

Sube ligeramente tras anunciar una amplia colaboración en I+D de nuevas terapias. La alianza cubre proyectos en oncología, hematología e inmunología, y el mercado la interpreta como un impulso potencial para su pipeline y crecimiento a largo plazo.

Salesforce (CRM.US)

Cotiza con ligera presión después de que Citi redujera su precio objetivo antes de los resultados trimestrales. El ajuste refleja expectativas más cautas sobre el crecimiento a corto plazo en el sector software, aunque las perspectivas a largo plazo impulsadas por la IA siguen siendo favorables.