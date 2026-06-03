Broadcom publicará sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026 tras el cierre de la sesión del miércoles. El consenso espera que la compañía presente cifras por encima de lo previsto y que eleve su guía, impulsada sobre todo por la fuerte demanda de soluciones de redes de IA y de chips personalizados.

¿Qué esperar de los resultados Broadcom?

Las expectativas del mercado para Broadcom apuntan a:

Ingresos por encima de 22.000 millones USD

BPA por encima de 2 USD

Sin embargo, incluso entre las instituciones más prestigiosas abundan los optimistas. Jefferies y Morgan Stanley proyectan ingresos cercanos a 29.000 millones USD. Pero más importante que las cifras principales serán los datos concretos de los segmentos clave —cloud e IA— y, sobre todo, el outlook.

Los ingresos vinculados a IA podrían alcanzar 17.000 millones USD, gracias al crecimiento en redes, el despliegue de nuevos switches y una mayor cuota en óptica.

Un factor clave será el pedido de 10.000 millones USD de Anthropic, que ha pasado de entregas de racks completos a chips únicamente. Esto situaría los ingresos del contrato en torno a 2.000–2.500 millones USD.

Morgan Stanley señala que parte de la demanda de racks de IA se está desplazando hacia 2027, aunque lo interpreta como un tema de calendario, no de pérdida de pedidos. La capacidad de producción estaría redirigiéndose hacia otros clientes de TPUs.

El elemento más importante de la publicación podría no ser el trimestre actual, sino los comentarios de la dirección sobre 2027.

Broadcom firma un ciclo de crecimiento excepcional, pero con visibilidad limitada

Las compañías de semiconductores atraviesan una ola de crecimiento poco habitual en mercados desarrollados, impulsada por el enorme CAPEX de los hyperscalers y de empresas que desarrollan soluciones de IA. En este contexto, el apalancamiento operativo es enorme, pero la fiabilidad de las previsiones es limitada. Por ello, las declaraciones de la compañía sobre el ritmo de crecimiento futuro serán cruciales para las valoraciones.

Broadcom podría ver sus ingresos por chips de IA superar los 120.000 millones USD, por encima de la guía previa de “más de 100.000 millones”.

No obstante, algunas conversaciones recientes en la cadena de suministro asiática han sido menos optimistas, lo que limita el margen para revisiones al alza. Aun así, varios bancos creen que aún hay espacio para nuevas mejoras de guía a medida que se expanden los programas de ASICs.

Un tema aparte es el riesgo de competencia de MediaTek en la cadena de suministro de TPU de Google. Morgan Stanley considera que la amenaza es manejable y estima que solo un 15% del contenido de TPU estaría realmente en riesgo.

En opinión de los analistas, Broadcom debería retener la mayor parte del negocio, ya que sustituir a un proveedor incumbente a esta escala es extremadamente difícil. Esto podría convertirse en un tema clave si la dirección decide abordarlo.

Gráfico de Broadcom

Desde el punto de vista técnico, antes de los resultados la acción de Broadcom se ha detenido en la extensión de Fibonacci del 161,8%, trazada desde el movimiento entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Si el escenario alcista continúa, el siguiente objetivo potencial para los compradores se sitúa cerca de los 600 USD, donde coinciden extensiones de Fibonacci del 423,6% de 2025 con una nueva extensión de 2026. La resistencia también podría venir del canal de tendencia (en rojo). Si se produce una corrección, el primer soporte y objetivo bajista estaría alrededor de los 430 USD.