Burry arremete contra Tesla por sobrevaloración

El reconocido inversor Michael Burry ha retomado sus críticas al sector tecnológico. En su nuevo Substack, “Cassandra Unchained”, calificó a Tesla como absurdamente sobrevalorada, sumándola a su lista de burbujas especulativas junto a Nvidia y Palantir. Burry cerró su fondo Scion Asset Management en noviembre y lanzó un boletín de pago por £39 al mes. Explicó que la gestión del fondo implicaba restricciones regulatorias que le impedían comunicarse libremente. Más de 35.000 personas ya están suscritas a su newsletter, donde planea publicar entre uno y dos artículos por semana.

Burry señala que la dilución anual para los accionistas de Tesla ronda el 3,6% sin recompras de acciones, debido a los paquetes de compensación para empleados basados en emisión de títulos. En comparación, Amazon diluye 1,3% y Palantir 4,6%. Lo que Burry llamó “álgebra trágica” es la erosión constante del valor para los accionistas actuales, una matemática ignorada por el mercado al tratar la compensación en acciones como un gasto no monetario.

Además, los accionistas aprobaron el paquete de remuneración de Elon Musk, valorado en hasta USD 1.000 millones, entre octubre y noviembre. Podría otorgarse a lo largo de una década si Tesla alcanza hitos agresivos, incluida una capitalización bursátil de USD 8,5 billones. Para Burry, esto garantiza nuevas emisiones de acciones: Tesla cotiza a un PER adelantado cercano a 300 veces beneficios, lo que implica una porción cada vez menor del “pastel” para los accionistas existentes al mismo precio.

Burry ironiza que los inversores estuvieron entusiasmados con los autos eléctricos hasta que apareció competencia; luego con la conducción autónoma hasta que surgió competencia; y ahora con los robots… hasta que surja competencia. Cuando el crecimiento de Tesla se estancó, la narrativa migró hacia Cybercab y el robot Optimus. Cada vez que el negocio se debilitaba, la historia saltaba a la siguiente frontera.



El PER adelantado de Tesla para los próximos 12 meses ronda su nivel más alto en cinco años. Fuente: Koyfin.