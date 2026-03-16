El Ibex 35 salva la sesión y termina la jornada con subidas de alrededor de un 0,3%. El sentimiento en Europa ha sido positivo y en Wall Street hemos visto fuertes subidas. El conflicto sigue, pero la Agencia Internacional de Energía ha anunciado que está dispuesta a liberar más reservas de petróleo si fuera necesario. Además, Trump está empezando a poner en marcha una coalición con otros países para escoltar a los buques petroleros en el estrecho de Ormuz.

Puig y Merlin destacan en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado Puig con un repunte de alrededor del 3%. La compañía sería una de las beneficiadas de la relajación en los costes del transporte, ya que su producción está centrada en Europa y desde ahí distribuye al resto del mundo. Casi la mitad de sus ingresos vienen de fuera de Europa, por lo que cualquier potencial caída de los precios del petróleo supone una gran noticia para Puig. Merlin también ha subido con fuerza, con un ascenso de más del 3%. Esto se debe a que ha recibido una subida de precio objetivo y recomendación de Morgan Stanley. La compañía está ganando atención por su apuesta en centros de datos, sector que sigue teniendo una gran demanda y donde la capacidad está reservada en centros que aún no están construidos. Solaria o ACS también han tenido una gran sesión.

Las acciones de Amadeus han sido las más bajistas y se han dejado más de un 1%. Otros valores como Cellnex o IAG se han colocado también en la parte baja, aunque ha sido bastante reducida.

Europa sube pero el Nasdaq 100 destaca gracias a los semiconductores

Más allá del Ibex 35, en Europa el AEX neerlandés ha repuntado con fuerza gracias a las subidas de ASML o Shell. Además, el DAX alemán también ha conseguido sólidas subidas de más de medio punto porcentual. Europa sería una de las grandes beneficiadas de una posible caída de los precios del crudo por su dependencia energética del exterior. Sobre todo Alemania, que ha basado su economía en bajos precios de la energía y su gran capacidad exportadora. En el caso de Wall Street, el Nasdaq 100 destaca con subidas de más de un 1%. El sector de semiconductores sigue al alza y hoy Micron o ARM han repuntado alrededor de un 5%. Meta y Nebius han firmado un acuerdo de unos 27.000 millones de dólares para 5 años, en el que Nebius le proporcionará al gigante tecnológico servicios de la nube. Esto refleja de nuevo la gran demanda del sector e impulsa el optimismo de los inversores. Además, a Estados Unidos también le beneficiaría una bajada de los precios del combustible porque la inflación en el país sigue siendo alta y podría condicionar incluso las elecciones de medio término de este 2026.

¿Quién está vendiendo oro?

En las materias primas el crudo ha caído ligeramente. A pesar de que en una parte del mercado estamos viendo ya cierto optimismo, los operadores en materias primas todavía no ven nada claro que el suministro de petróleo vuelva a la normalidad en el corto plazo. Israel ha comentado ya que tiene un plan de guerra para las próximas 3 semanas. Aunque esto no significa que vaya a durar otras 3 semanas, sí que indica que las autoridades están preparadas por si Irán sigue resistiendo. Mientras mayor sea la duración del conflicto, peor será el impacto para la economía global por culpa de unos precios de la energía disparados. El oro también cae y empiezan las dudas sobre quiénes son los vendedores del metal precioso en mitad de este conflicto. La idea de que los bancos centrales puedan vender oro para financiar su inversión en defensa empieza a rondar la mente del inversor, aunque todavía es pronto para poder verificarlo. El bitcoin sigue dando la sorpresa y ya está de nuevo acercándose a los 74.000 dólares.